Zamienili spinacz na AI. Copilot w Microsoft 365 popracuje za nas

Ilona Dobijańska Technologia

Pamiętacie kultowy spinacz z Worda? Już dawno przeszedł on do historii, a Microsoft ma nowy pomysł na asystenta do naszej pracy. Umiejętności najnowszego narzędzia Microsoftu są zdumiewające. Copilot ma nam pomóc w codziennej pracy. Jeżeli odpowiednio go nakierujemy, napisze nam maila z uwzględnieniem konkretnych danych, przeanalizuje informacje z arkusza w Excelu i wyciągnie wnioski, stworzy prezentacje na wskazany temat. Brakuje jeszcze tylko, by w przerwie między jednym a drugim zadaniem zrobił nam kawę. Co jeszcze potrafi Copilot?

Zdjęcie Zmienili spinacz na AI. Copilot w Microsoft 365 zrobi pracę za nas / 123RF/PICSEL