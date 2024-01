Ewolucja prostej aplikacji

Notatnik ze sztuczną inteligencją to prawdziwy przewrót, ponieważ do tej pory program nie otrzymywał tak dużych zmian. Widać, że Microsoft jest obecnie bardzo zdeterminowany, aby swoje AI w postaci Copilota wprowadzić wszędzie, gdzie tylko może. Nic dziwnego, że firma zdecydowała się na to, aby zamieścić specjalny przycisk z odnośnikiem do Copilota na nowych klawiaturach. Skoro AI trafia nawet do takiego programu, jak prosty edytor programu, takie ruchy wydają się oczywiste.

Wśród opcji, które wzbogacą Notatnik po zaimplementowaniu AI, można znaleźć "Przepisz na nowo", "Skróć", czy "Zmień ton". Prawdopodobne jest, że zaktualizowana o Cowritera wersja Notatnika trafi do użytkowników Windowsa 11 jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie to nastąpi, ani czy od razu dostępne będzie korzystanie z AI we wszystkich językach. Na Twitterze pojawiły się już natomiast nagrania z UI ulepszonej wersji Notatnika.