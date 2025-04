Jak przebiegała ewolucja menu Start?

W rozwoju komputerów osobistych można wymienić szereg kamieni milowych, które doprowadziły do popularyzacji tych urządzeń. Pierwsze komputery miały jedynie interfejs tekstowy (wiersz poleceń) i korzystanie z nich było właściwie poza zasięgiem konsumentów niezainteresowanych technologią. Pojawienie się interfejsów graficznych znacznie ułatwiło korzystanie z komputerów. Pierwszym takim urządzeniem wprowadzonym na rynek konsumencki była Apple Lisa z 1983 roku, zaś 2 lata później ukazał się Microsoft Windows 1.0.

Windows od początku oferował interfejs graficzny (początkowo jako nakładkę na DOS-a), który można było obsługiwać przy pomocy myszy. Menu Start zawitało do niego dopiero 10 lat od wydania pierwszej wersji. Trafiło ono do systemu Windows 95 i było jak na tamte czasy rewolucyjnym wynalazkiem. W kultowym spocie reklamowym z 1995 roku zajęło ono kluczowe miejsce i towarzyszyła temu piosenka "Start Me Up" zespołu Rolling Stones.

Milenijne szaleństwo, obawa przed pluskwą milenijną, klimat Y2K i technofuturyzm utrzymywały się przez kilka lat i choć wydarzenia z 11 września zmieniły świat i wpłynęły na design oraz modę, które stały się bardziej stonowane, to ewolucja interfejsów graficznych (GUI) oraz samego menu Start postępowały w radosnych, pełnych życia kierunkach. O ile w czasach Windows 98, 2000 i Millenium interfejs pozostawał dość monochromatyczny z powodu oszczędności cennych zasobów, o tyle w kultowym Windows XP zaczęło się robić kolorowo. Potem nadeszła Vista (2007) z efektami przezroczystości (Aero Glass i Frutiger Aero) oraz jej kontynuator - Windows 7 (2009).

Menu Start w Windows 8 (2012) zrobiło się płaskie, a w zasadzie początkowo w ogóle go nie było. System oferował ekran Start, w którym menu rozciągało się na cały monitor. Były to początki ery "mobile first", w której interfejsy projektowano z myślą o tabletach. Klasyczne menu Start wróciło dopiero w aktualizacji Windows 8.1 (2013), lecz nadal dominującym stylem był Flat Design czy też "Modern UI". Częściowo został on przeniesiony na Windows 10 z 2015 roku, jednak w kolejnych aktualizacjach opracowano nowy styl: Fluent Design System. Microsoft połączył cechy płaskiego designu ze szklistymi, półprzezroczystymi materiałami. Dalszą ewolucję menu Start obserwujemy na bieżąco w Windows 11, który został wydany w 2021 roku.

Menu startowe w Windows 11 wzbudzało kontrowersje

Menu Start w Windows 11 od początku budziło mieszane uczucia. Z jednej strony estetyka obrana przez Microsoft w końcu zaczęła być spójna, wyważona i czerpiąca najlepsze wzorce z kilku dekad doświadczeń. Z drugiej strony nowe menu startowe ulokowano na środku ekranu (choć można zmienić jego położenie do krawędzi ekranu) i początkowo brakowało mu wielu różnych funkcji, podobnie jak zresztą samemu paskowi zadań. Jego układ różni się od tych w poprzednich systemach. Dominują przypięte aplikacje na górze i proponowana zawartość na dole. Listę wszystkich aplikacji możemy zaś rozwinąć oddzielnie, klikając dedykowany przycisk.

Microsoft Windows stale się rozwija i otrzymuje comiesięczne aktualizacje, a także duże aktualizacje raz do roku. Ich polem testowym jest program Windows Insider Preview, w którym poprzez kanały Canary, Dev, Beta i Release Preview użytkownicy (Windows Insiderzy) otrzymują wersje zapoznawcze. W ostatnio wydanych kompilacjach odkryto zmiany w menu Start. Jego układ jest większy oraz pojawiła się wyczekiwana funkcja - możliwość wyłączenia sekcji polecanych aplikacji i plików.

Rekomendacje w menu Start przysporzyły "Jedenastce" sporo krytyki. Wielu użytkowników nie chciało żadnych polecajek, bowiem traktują oni to menu jako swój własny, osobiście spersonalizowany "hub" z aplikacjami, których używają. Między innymi to powstrzymuje wiele osób przed upgradem z Windows 10, który w tym roku utraci wsparcie (po 14 października 2025 roku nie będzie więcej aktualizacji zabezpieczeń ani funkcji). Zmiany wprowadzone przez Microsoft mają zapewne przekonać tych, którzy do tej pory wstrzymują się z uaktualnieniem systemu.

Nowy design menu Start zachęci użytkowników Windows 10?

Nowy design menu Start w Windows 11 pozwala wyświetlać wszystko na jednej przewijanej stronie bez potrzeby otwierania kolejnej sekcji, aby zobaczyć wszystkie zainstalowane aplikacje. Widok ten jest łatwo dostępny, a użytkownik może sam wybrać, czy chce wyświetlać widok kategorii, czy też listę. Większe menu Start oznacza natomiast, że możemy przypiąć do niego jeszcze więcej aplikacji - do 8 w jednym rzędzie. Lista przypiętych aplikacji ma 2 rzędy, ale można ją rozwinąć.

Rozwiń

Microsoft zaczął testować nowy UI menu Start w poglądowych kompilacjach Windows 11 24H2, choć pojawił się on też w poprzedniej wersji 23H2. Jak wyjaśnia odkrywca tej nowości, leakster phantomofearth na platformie X, jest to na razie funkcja eksperymentalna, którą można odblokować narzędziem ViveTool (ID 49402389, wymagane jest też odblokowanie ID 49221331 i 47205210).

Nie wiadomo jeszcze, kiedy te zmiany trafią do ogólnodostępnego wydania Windowsa 11. Możliwe, że pojawią się dopiero w Windows 11 25H2, czyli tegorocznej dużej aktualizacji, która ukaże się najpewniej jesienią.

