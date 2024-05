Windows 11 24H2 to duża aktualizacja okienek. Microsoft uruchomił testy

Za nami tegoroczna konferencja Build 2024, która obfitowała w liczne nowości. Microsoft zaprezentował wraz z partnerami m.in. komputery Copilot+. Natomiast wszystkich użytkowników okienek czeka w niedalekiej przyszłości duża aktualizacja funkcyjna. Jest to uaktualnienie Windows 11 24H2.

Aktualizacja Windows 11 24H2 oddana do testów

Microsoft zapowiedział, że Windows 11 24H2 to duża aktualizacja, która zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników nowego systemu później w tym roku. Nastąpi to w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Tymczasem chętni mogą wziąć udział w testach.

Zdjęcie Windows 11 24H2 obecnie dostępny jest w ramach testów w programie Insider. / Microsoft / materiały prasowe

Windows 11 24H2 został skierowany do kanału Release Preview niejawnego programu beta testów okienek. Jest to już ostatnia prosta przed finalnym wydaniem dla wszystkich użytkowników. Osoby chcące zapoznać się z nowymi funkcjami już teraz, mogą to zrobić po przystąpieniu do programu pilotażowego, co jest możliwe m.in. z poziomu sekcji z ustawieniami systemu.

Oczywiście decydując się na udział w programie pilotażowym trzeba mieć na uwadze, że wczesny dostęp do nowych funkcji okupiony będzie pewnymi błędami. Dlatego testowanie poglądowych wersji okienek zalecamy jedynie bardziej zaawansowanym użytkownikom. Najlepiej też nie instalować takich systemów w roli głównego środowiska, na przykład wykorzystywanego w trakcie pracy.

Windows 11 24H2 wprowadzi liczne nowości

Uaktualnienie Windows 11 24H2 to duża aktualizacja, która wprowadza sporo nowości. Wiele z nich bazuje na sztucznej inteligencji, ale część będzie dostępna jedynie na nowych komputerach Copilot+, które mają wyspecjalizowane układu NPU do zadań dla AI. Obecnie trwa ich przedsprzedaż, a debiut zaplanowano na 18 czerwca.

Aktualizacja wprowadza m.in. polecenie sudo dla Windows, które znamy z systemu uniksowych. Następnie mamy wsparcie dla teł HDR, co pozwala wykorzystać obrazy JXR w roli tapety na pulpicie. Pojawi się również nowy tryb oszczędzania energii, który ma skuteczniej zadbać o wydłużenie czasu pracy na baterii. Eksplorator plików otrzymał wsparcie dla archiwów w formatach 7-zip oraz TAR. Nie zabraknie także licznych ulepszeń dla funkcji Copilot, która m.in. otrzymała własną ikonkę z zasobniku.