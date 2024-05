Spis treści: 01 Jak zrobić test wydajności komputera?

02 Test wydajności komputera: darmowe programy

03 Test wydajności komputera: karta graficzna i dysk SSD

Jak zrobić test wydajności komputera?

Test wydajności komputera można przeprowadzić online. Nie brakuje bowiem stron, które proponują takie diagnozy, oferując jednocześnie instalację wtyczek czy "magicznych" programów, które przyspieszą działanie PC-ta. Warto jednak być ostrożnym z wiarą w te optymistyczne zapewnienia. Test wydajności komputera online nie jest zalecany. Dlaczego? Każda instalacja wtyczek czy reklamowanych programów, zamiast przyspieszyć, może wasz komputer spowolnić, a w skrajnych przypadkach może mu również zaszkodzić. Test wydajności komputera online jest także mocno ograniczony ze względu na możliwości.

Programy do sprawdzania wydajności online wykorzystują bowiem zastosowania webowe jak JavaScript czy WebGL i kontrolują głównie komputer pod kątem działania aplikacji internetowych. Taki test wydajności nie odpowiada na przykład na pytanie, w jakim stanie jest nasza karta graficzna. Dlatego najlepiej unikać takich rozwiązań. Jak zrobić test wydajności komputera, aby był bezpieczny? Z pomocą przychodzą popularne i znane aplikacje, które można bez obaw zainstalować na swoim PC-cie. Tych na rynku, także darmowych, nie brakuje. Mogą jednocześnie posłużyć do sprawdzenia zarówno laptopa, jak i PC-ta. Są łatwe w użyciu, jednak szczególnie istotne jest to, czego test wydajności ma dotyczyć - procesora, karty graficznej czy może dysku SSD?

Dokładny test wydajności komputera wymaga, aby wcześniej odpowiednio przygotować PC. Należy więc wyłączyć wszystkie aktywne programy. Liczą się także działające w tle aplikacje, takie jak np. antywirusy, które pochłaniają zasoby PC i zakłócają pracę benchmarka.

Test wydajności komputera: darmowe programy

Test wydajności komputera można przeprowadzić na popularnym Geekbench. Obecnie szósta już wersja programu działa na wielu platformach, można więc go użyć do sprawdzenia PC-ta, smartfonu i urządzeń Apple. Jego zaletą jest ogromna baza wyników. Test wydajności komputera z użyciem Geekbench to między innymi sprawdzenie mocy procesora we wszystkich zastosowaniach, od sprawdzania poczty e-mail, przez robienie zdjęć, po odtwarzanie muzyki lub wszystko naraz. Przetestuje również potencjał systemu w zakresie gier, przetwarzania obrazów i edycji wideo. Geekbench 6 obsługuje Androida, iOS, macOS, Windows i Linux. Banalna obsługa polega na wybraniu przycisku "Run CPU Benchmark" i odczekaniu kilku minut na wyniki.

Darmowy test wydajności komputera zapewnia także CPU-Z. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają szybkiego podglądu, czy z komputerem wszystko jest w porządku. W porównaniu chociażby do programu Geekbench nie może porównać wyników pomiędzy różnymi wersjami. Niemniej CPU-Z podaje dokładną specyfikację procesora, jego nazwę, liczbę rdzeni, proces technologiczny czy wreszcie taktowanie, a nawet ilość pamięci RAM. Test wydajności komputera jest tutaj możliwy dzięki modułowi, który w kilka sekund ocenia wydajność całego układu.

Test wydajności komputera sprawdzający kondycje naszego procesora można przeprowadzić również w Cinebench. Łatwy w obsłudze program sprawdza, czy nasza maszyna działa stabilnie przy dużym obciążeniu procesora albo czy rozwiązanie chłodzące komputera stacjonarnego lub notebooka jest wystarczające do dłuższych zadań. Po pobraniu aplikacji test wydajności komputera następuje po wybraniu opcji "Start". Po kilku bądź kilkunastu minutach wynik zostanie wyrażony w punktach, dzięki czemu od razu można go porównać do kilku konkurencyjnych procesorów.

Test wydajności komputera: karta graficzna i dysk SSD

Test wydajności dysku SSD warto wykonać przy pomocy dedykowanego programu. Tutaj sprawdzi się na przykład Crystal Disk Mark. Najbardziej istotny w badaniu jest test Seq Q32T1 podający prędkość zapisu i odczytu ciągłego oraz ostatni 4KiB Q1T1, czyli najbardziej losowe zapisy i odczyty małych plików. Wynik tego pierwszego testu powinien być mocno zbliżony do teoretycznych wartości, jakie gwarantuje producent naszego dysku. Duże różnice podczas testu wydajności mogą oznaczać kłopoty. Samo badanie dysku trwa maksymalnie kilka minut i daje bardzo powtarzalne i wiarygodne wyniki.

Darmowy test wydajności kart graficznych to między innymi NVIDIA FrameView. Użycie aplikacji sprowadza się do uruchomienia programu, a później włączenia dowolnej gry. Pomiar FPS pojawi się w lewym górnym rogu ekranu. Poza nim można znaleźć także wiele innych użytecznych informacji, jak chociażby taktowanie GPU i CPU oraz ich temperatury. Graficzną wydajność w grach można też łatwo zmierzyć przy pomocy znanego 3DMarka. Darmowa wersja daje dostęp do kilku podstawowych testów - wyniku punktowego, odniesienie do wydajności układu graficznego (Graphics Score), procesora (Physics Score) oraz szacunkową wartość FPS w kilku popularnych grach i różnych ustawieniach.

