iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia to nowe systemy operacyjne, które Apple zaprezentowało w trakcie konferencji WWDC24. Kiedy zostanie udostępniona aktualizacja do nowych wersji oprogramowania? Ma to nastąpić jesienią i spodziewajmy się, że uaktualnienia trafią w ręce wszystkich użytkowników we wrześniu.

iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia wrowadzają liczne nowości

Apple w nowych systemach operacyjnych wprowadziło wiele nowych funkcji. Użytkownicy iPhone'ów z iOS 18 otrzymają więcej możliwości z zakresu personalizowania ekranu domowego. Na przykład poprzez nowe opcje obejmujące rozmieszczanie ikon czy obsługę ciemnego motywu. Następnie mamy sposobność ukrywania aplikacji oraz blokowania do nich dostępu z użyciem Face ID. Natomiast w aplikacji Wiadomości pojawi się długo wyczekiwane wsparcie dla RCS, a dla fanów mobilnej rozgrywki przygotowano tryb gier.

Zdjęcie iPhone Mirroring to jedna z ciekawszych nowości iOS 18 i macOS Sequoia. / Apple / materiały prasowe

W przypadku iPadOS 18 najważniejszą nowością wydaje się być aplikacja... Kalkulator, na którą Apple właścicielom iPadów kazało czekać latami. macOS Sequoia dla Maców wprowadza funkcję iPhone Mirroring, która pozwoli wyświetlać zawartość ekranu telefonu na komputerze oraz nowe narzędzia z zakresu produktywności.

Wszystkie wymienione systemy dostaną również pakiet funkcji AI Apple Intelligence, nową aplikację Zdjęcia, odświeżoną wersję przeglądarki Safari, przeprojektowane ustawienia systemowe i aplikację Passwords.

Apple pokazało także watchOS 11, tvOS 18 i visionOS 2

W trakcie WWDC24 nie zabrakło również prezentacji systemów operacyjnych watchOS 11 dla Apple Watch, tvOS 18 dla Apple TV oraz visionOS 2 dla gogli Vision Pro. To ostatnie urządzenie od lipca będzie dostępne w sprzedaży w wybranych krajach Europy. Na liście nie ma jednak Polski.

Pewne nowości otrzymają również właściciele słuchawek AirPods. Wśród nich jest izolacja dźwięku czy rozpoznawanie kiwania głową dla Siri (dla modelu Pro 2). Warto też wspomnieć o wsparciu dla dźwięku przestrzennego w grach (dla AirPods Pro obu generacji, 3 i Max).

Które urządzenia dostaną iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia?

Aktualizacja do nowych systemów operacyjnych trafi na następujące urządzenia:

iOS 18 - iPhone Xs (Max), Xr i nowsze

- iPhone Xs (Max), Xr i nowsze iPadOS 18 - iPad (7. generacji i nowsze), Pro M4, Pro 11 (dowolne modele), Pro 12,9 cala (od 3. generacji), Air (3. generacji i nowsze) i Mini (5. generacji i nowsze)

- iPad (7. generacji i nowsze), Pro M4, Pro 11 (dowolne modele), Pro 12,9 cala (od 3. generacji), Air (3. generacji i nowsze) i Mini (5. generacji i nowsze) macOS Sequoia - iMac (od 2019 r.), iMac Pro (od 2017 r.), Mac Studio (wszystkie), Mac Mini (od 2018 r.), MacBook Air (z 2020 r. i nowsze), MacBook Pro (od 2018 r.) i Mac Pro (z 2019 r. i nowsze)

W przypadku watchOS 11 aktualizacja zostanie udostępniona dla Apple Watch series 6, SE 2 i nowszych zegarków. tvOS 18 trafi na wszystkie modele Apple TV od 2015 r., a visionOS 2 to darmowe uaktualnienie dla gogli Vision Pro.