Konferencja Apple "Scary Fast" przyniosła nowości, które pojawiały się w przeciekach. Gigant z Cupertino zaprezentował całą gamę procesorów z serii M3 oraz nowe komputery, które pod obudowami skrywają te czipy. Są to nowy iMac z 24-calowym ekranem oraz odświeżone MacBooki Pro.

Trzy czipy Apple M3

Apple zaprezentowało nie jeden, a trzy nowe czipy z linii M3. Podstawowy ma 8-rdzeniowy CPU (4+4) wykonany w 3-nm litografii, który oferuje do 50 proc. lepszą wydajność względem procesora M1. W przypadku Neural Engine widać 60 proc. zysk mocy. Dużo zmian i udoskonaleń znajdziemy w GPU. Wspiera on technologię Dynamic Caching, technikę mesh shadingu i sprzętową akcelerację ray tracingu. Apple chwali się, że układ graficzny z czipu M3 z powodzeniem nada się do gier.

Zdjęcie Procesory Apple M3, M3 Pro i M3 Max / Apple / materiały prasowe

M3 Pro to mocniejszy procesor Apple, który ma 37 mld tranzystorów i 18‑rdzeniowe GPU oferujące do 40 proc. lepszą wydajność względem M1 Pro. Najmocniejszym z linii układów jest M3 Max, który składa się z aż 96 mld tranzystorów, a jego CPU zapewnia nawet o 80 proc. więcej mocy w porównaniu do M1 Max. W przypadku GPU jest to zysk do 50 proc.

Nowy iMac i MacBooki Pro - ceny i specyfikacje

Nowy iMac ma 24-calowy ekran Retina XDR o rozdzielczości 4.5K i jasności do 500 nitów. Komputer jest dostępny z podstawową wersją czipu M3 z 8- lub 10-rdzeniowym GPU oraz maksymalnie 24 GB zunifikowanej pamięci RAM. Na dane przeznaczono dyski SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB.

Zdjęcie Apple sprzedaje nowego iMaca z M3 w kilku kolorach obudowy / Apple / materiały prasowe

iMac z Apple M3 ma również sześć głośników ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego oraz Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i dwa porty Thunderbolt 3/USB 4. W droższych modelach umieszczono dwa dodatkowe złącza USB 3. Ceny w Polsce zaczynają się od 7499 zł (od 7199 zł dla sektora edukacji).

Zdjęcie Nowy MacBook Pro z Apple M3 Pro/Max / Apple / materiały prasowe

Apple odświeżyło także MacBooki Pro z ekranami o przekątnych 14 i 16 cali oraz przy okazji pozbyło się z oferty 13-calowego modelu z touch barem. Zastąpił go laptop z 14-calowym wyświetlaczem i podstawowym procesorem M3. W droższych notebookach umieszczono czipy M3 Pro i Max. Ceny komputerów zaczynają się od 8699 zł (od 8099 zł dla sektora edukacji). Za 16-calowy model trzeba zapłacić od 13999 zł. Obecnie trwa przedsprzedaż nowych komputerów i wiemy, że ich rynkowy debiut został zaplanowany na 7 listopada.