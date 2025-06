Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) to najczęstszy typ białaczki występujący u osób dorosłych, zwłaszcza po 60. roku życia. Choroba rozwija się powoli i polega na niekontrolowanym namnażaniu się nieprawidłowych limfocytów B - białych krwinek odpowiedzialnych za odporność. Z czasem komórki nowotworowe wypierają zdrowe krwinki, co prowadzi do osłabienia układu odpornościowego, niedokrwistości, powiększenia węzłów chłonnych i zwiększonej podatności na infekcje.