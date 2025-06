Funkcjonująca w ramach Stowarzyszenia Baltictech grupa nurków, która działa na rzecz promocji Bałtyku jako jednego z najciekawszych miejsc do nurkowania wrakowego na świecie , jest znana z wielu ciekawych odkryć w głębinach. Teraz grupa poinformowała o kolejnych znaleziskach. Nurkowie prowadzeni przez doświadczonego poszukiwacza Tomasza Stachurę, odkryli dwa nowe wraki dzięki badaniom w Zatoce Gdańskiej. Kwerenda była prowadzona w miejscach standardowo niedostępnych dla nurków .

- Mieliśmy okazję prowadzić nurkowania, obejmujące sprawdzanie wraków na torze podejściowym do portu w Gdyni i Gdańsku. To niezwykłe uczucie, nurkować parę kilometrów od Helu na zupełnie dziewiczych i nienurkowanych przedtem wrakach. Do sprawdzenia było 8 pozycji. Dwie okazały się małą historyczną sensacją - relacjonuje na swojej stronie internetowej grupa Baltictech.