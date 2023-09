iPhone 15 Plus to udany kompromis. Oto moje pierwsze wrażenia z użytkowania

Smartfona iPhone 15 Plus użytkuję na co dzień od początku tygodnia i przyznaję, że telefon skradł moje serce. Tym bardziej że przesiadkę dokonałem nie z zeszłorocznego telefonu Apple, a nieco starszego modelu oraz z mniejszym ekranem.

Zawartość opakowania

iPhone 15 Plus dostarczany jest w opakowaniu, które wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu. Samo pudełko jest dosyć proste, ale na uwagę zasługuje umieszczenie na nim specjalnego hologramu, który ma zabezpieczać klientów przed podróbkami. W środku znajdziemy telefon oraz kilka dodatków.

Zdjęcie iPhone 15 Plus i dedykowane akcesoria / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Nie, ładowarka do pudełek z iPhone'ami nie wróciła. Decydując się na zakup nowego telefonu Apple trzeba liczyć się z tym, że w środku ponownie nie będzie tego elementu i trzeba o niego postarać się samemu. W środku jest jednak pewna nowość, której wcześniej nie było. Jest to przewód z dwoma końcówkami USB C. Firma pozbyła się w tym roku złącza Lightning i zastąpiło je uniwersalnym portem. Stąd też decyzja o zmianie kabla w zestawie, który jest oplatany oraz w białym kolorze.

Zdjęcie Zawartość opakowania smartfona Apple iPhone 15 Plus / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Zawartość opakowania z iPhonem 15 Plus jest więc dosyć uboga, ale Apple przyzwyczaiła nas do tego już wcześniej i dlatego nie stanowi to niespodzianki. Sama zmiana portu ładowania oraz do przesyłania danych na uniwersalne USB C jest jednak z pewnością decyzją na duży plus.

Telefon jest duży i ładny

iPhone 15 Plus to duży telefon z ekranem o przekątnej aż 6,7 cala. Jest to więc propozycja dla tych użytkowników, którzy szukają dużego smartfona, ale niekoniecznie kosztującego fortunę, choć to urządzenie również nie należy do najtańszych. Wszak ceny w Polsce zaczynają się od kwoty 5299 zł.



Smartfon sprawia pozytywne odczucia. Pomimo dużych rozmiarów nie jest zbyt ciężki. Urządzenie waży tylko 201 g. Dla porównania mniejszy model z 6,1-calowy wyświetlaczem ma wagę tylko o 30 g mniejszą. Samo wykonanie również zasługuje na uwagę. Telefon ma ładną obudowę, która dostępna jest w kilku kolorach. Mój egzemplarz jest jasnoniebieski i prezentuje się ciekawie po umieszczeniu w etui z kontrastującym kolorem, jak na przykład beżowym FineWoven, co widać na załączonych w artykule zdjęciach.

Zdjęcie iPhone 15 Plus ma złącze USB C / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Dużą zmianą na plus jest także pozbycie się w tańszych telefonach ekranu z notchem. iPhone 15 Plus (tak jak i model Pro) ma wyświetlacz z dynamiczną wyspą. Dzięki temu użytkownicy dostali dostęp do tych samych funkcji, które to jeszcze w zeszłym roku były zarezerwowane dla właścicieli modeli z dopiskiem Pro.

Ważna aktualizacja oprogramowania

Po pierwszym uruchomieniu iPhone'a 15 Plus i nawiązaniu połączenia z internetem przywitał mnie w trakcie wstępnej konfiguracji telefonu komunikat z informacją o aktualizacji oprogramowania. Nie ignorujcie go i zainstalujecie łatkę od razu. Jeszcze zanim przejdzecie do etapu przenoszenia danych z poprzedniego telefonu. Wynika to z faktu, że w iOS 17 doszukano się błędu, który w trakcie migracji danych i ustawień może doprowadzić do zawieszenia nowego smartfona. Wspomniana łatka usuwa błąd i dzięki temu proces przebiegł u mnie szybko oraz sprawnie. Po 5 minutach mogłem już użytkować te same aplikacje, które miałem zainstalowane na poprzednim urządzeniu.

Zdjęcie Na starcie wita nas aktualizacja oprogramowania, której nie należy lekceważyć / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Długi czas pracy na baterii

To co w trakcie użytkowania iPhone'a 15 Plus zaskoczyło mnie najbardziej, to naprawdę długi czas pracy na baterii. Nie robiłem jeszcze dokładnych testów, ale nigdy wcześniej nie miałem okazji użytkować telefonu z iOS, który tak długo wytrzymuje na jednym naładowaniu akumulatora. Jeśli nie będziecie "zamęczać" własnego telefonu, to z powodzeniem będziecie go mogli ładować co dwa dni, a nawet rzadziej. Ja w trakcie pięciu dni użytkowania smartfona naładowałem go dwa razy, a w chwili pisania tego tekstu mam 70 proc. baterii.



W sieci rzeczywiście można już znaleźć opinie o tym, że iPhone 15 Plus oferuje najdłuższy czas pracy na baterii wśród wszystkich telefonów z iOS. Jest on nawet dłuższy w porównaniu do modelu 15 Pro Max, który to przecież ma nieco pojemniejszy akumulator czy bardziej energooszczędny procesor w 3-nm litografii. Magia Apple? Na pewno nie, ale widać, że producent przyłożył się do tego aspektu w tym telefonie i efekty widoczne są gołym okiem.

Dynamiczna wyspa, USB C i lepszy aparat

iPhone 15 Plus wprowadza, poza bardzo długim czasem pracy na baterii, tak naprawdę trzy istotne nowości. Są to wspomniane USB C oraz dynamiczna i udoskonalony aparat fotograficzny. O dwóch pierwszych już wspomniałem, ale przyjrzałem się także na szybko możliwościom kamery. Na razie jeszcze bez dodkładnych porównań, ale pierwsze odczucia z użytkowania nowego aparatu footgraficznego są bardzo pozytywne.

Zdjęcie iPhone 15 Plus dostał aparat z sensorem 48 MP / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Najważniejsza zmiana obejmująca aparat fotograficzny to wymiana sensora współpracującego z głównym obiektywem na 48-megapikselowy czujnik. Dzięki temu można robić zdjęcia w nawet cztery razy większej rozdzielczości i w ten sposób uchwycić na fotkach więcej szczegółów. W zeszłym roku taki sensor Apple zaimplementowało tylko w modelach Pro. Wraz z piętnastkami dodano go również w tańszych telefonach.

Bardzo fajną opcją jest także nowy tryb portretowy, który pozwala na uzyskiwanie efektu rozmywania tła już po zrobieniu zdjęcia. Jest to możliwe dzięki opcji przenoszenia ostrości z jednego punktu na drugi, co jest możliwe także na gotowej fotografii.

Udany kompromis

Na pierwszy rzut oka oraz po kilku dniach spędzonych z iPhonem 15 Plus wydaje się, że jest to bardzo udany kompromis. Apple zaimplementowało w telefonie kilka rozwiązań, które wcześniej znaliśmy z modeli z dopiskiem Pro. Tutaj cena jest jednak niższa i nie trzeba wydawać aż tak wielu pieniędzy, aby móc cieszyć się licznymi opcjami. Jeśli urządzenie nie jest dla was za duże, to może to być naprawdę bardzo dobry wybór.