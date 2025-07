Superbakterie zabiją miliony z nas. I zapłacimy za to rocznie 1,7 biliona USD

Najnowsze badania brytyjskiego think tanku Center for Global Development przewidują, że do 2050 roku tzw. superbakterie mogą pochłonąć miliony ofiar i spowodować globalne straty gospodarcze rzędu 1,7 biliona dolarów rocznie. Paradoksalnie jednak w momencie, gdy zagrożenie rośnie, rządy największych gospodarek świata ograniczają pomoc zagraniczną, która odgrywa kluczową rolę w kontroli AMR w krajach rozwijających się.

Tylko w USA może to oznaczać 1,34 miliona zgonów rocznie, a w Wielkiej Brytanii 184 tysiące. Wzrośnie też liczba ciężko chorych pacjentów, koszty leczenia i długość hospitalizacji. Koszty systemów ochrony zdrowia również eksplodują: w USA mogą wzrosnąć z 15,5 miliarda dolarów do 57 miliardów, a w Wielkiej Brytanii z 900 milionów do 3,7 miliarda. Wzrost liczby zakażeń odpornymi bakteriami może również zmniejszyć siłę roboczą: w USA o 0,8 proc., w UE o 0,6 proc., a w Wielkiej Brytanii o 0,4 proc. To oznacza z kolei nie tylko wyższe wydatki publiczne, ale też mniejsze wpływy do budżetów państw.