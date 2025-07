To największy dźwig na świecie. "Big Carl" jest w stanie podnieść 5 tys. ton

Jeśli wydaje wam się, że używany w trakcie budowy tunelu pod Pisarzową dźwig Herkules to wielki kolos, to oczywiście tak jest. Maszyna blednie jednak w obliczu żurawia SGC-250 "Big Carl" firmy Sarens. Największy dźwig na świecie pracuje obecnie przy budowie reaktora jądrowego elektrowni Hinkley Point C.

Największy dźwig na świecie na placu budowy reaktora Hinkley Point C

W Wielkiej Brytanii budowana jest obecnie elektrownia jądrowa Hinkley Point C. W placówce w Somerset znajdą się dwa reaktory. EDF Energy, które jest inwestorem, planuje uruchomić ją do 2031 r.

W trakcie budowy jednego z reaktorów wykorzystano największy dźwig na świecie. Jest to żuraw produkcji Sarens o nazwie SGC-250, który ma przydomek "Big Carl". Potężna maszyna została użyta m.in. do umieszczenia kopuły na jednym z budowanych reaktorów. To wielka konstrukcja ważąca 245 ton.

"Big Carl" jest w stanie podnosić znacznie większe ciężary, a więc ze wspomnianą kopułą nie miał większych problemów. Wspomniana konstrukcja ma 14 metrów wysokości i składa się z 900 spawów. Po umieszczeniu jej na górze cały budynek bloku nr 2 ma łącznie 44 metry wysokości.

Żuraw SGC-250 "Big Carl" jest w stanie podnieść 5 tys. ton

SGC-250 "Big Carl" został tak nazwany na cześć Carla Sarensa, który założył firmę ukrywającą się za powstaniem tej wielkiej maszyny. To ogromny żuraw umieszczony na systemie składającym się z 96 kół oraz mającym 12 silników. Prezentacja maszyny odbyła się w listopadzie 2018 r.

Największy dźwig na świecie ma udźwig do 5 tys. ton. Żuraw potrzebuje oczywiście do takich zadań odpowiedniej przeciwwagi. Ta składa się łącznie z 52 kontenerów, z których każdy waży 100 ton. Główny wysięgnik ma 118 metrów długości, ale może zostać wydłużony do 160 metrów. Cała konstrukcja może sięgać 250 metrów wysokości. Promień roboczy to 275 metrów. Całość znajduje się na podwójnym pierścieniu o średnicy 48,5 metra.

Kopuła w Somerset była najcięższym elementem bloku jądrowego, gdzie wykorzystano dźwig SGC-250. Oczywiście "Big carl" nie został sprowadzony na plac budowy wyłącznie w tym celu. Żuraw pozwolił unieść także inne elementy konstrukcji. W tym ważące 423 tony pierścienie.

"Wydarzenia": Sławosz już na Ziemi. Polski astronauta opuścił kapsułę Dragon Polsat News Polsat News