237 metrów i 40 milionów cegieł. Najwyższy zabytek w Polsce kończy 70 lat

Dla jednych symbol socrealizmu, dla innych punkt orientacyjny, miejsce pracy, kultury lub spotkań. W tym roku Pałac Kultury i Nauki w Warszawie obchodzi swoje siedemdziesiąte urodziny. Z tej okazji 22 lipca ma miejsce jubileuszowy piknik. To dobra okazja, by przypomnieć sobie, skąd w ogóle wziął się ten gmach i jak w ciągu dekad zmieniało się jego znaczenie.

Historia PKiN-u zaczęła się oficjalnie 5 maja 1952 roku, gdy rozpoczęto budowę według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa. Inspirowany moskiewskimi wieżowcami i polskim renesansem, miał być "darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego" . Prace budowlane trwały do lipca 1955 roku (oficjalne oddanie miało miejsce 21 lipca), a w szczytowym momencie zatrudniały ponad 3500 radzieckich robotników. Wnętrza urządzono z przepychem: użyto marmurów, dębowych parkietów, kryształowych żyrandoli. Do dziś zachowały się detale dekoracyjne, które przypominają o jego pierwotnym charakterze.

Wysokość 237 metrów (wliczając iglicę), 46 kondygnacji, 40 milionów cegieł i monumentalna bryła zdominowały centrum Warszawy na dekady. Początkowo nielubiany, z czasem coraz bardziej oswajany, Pałac stał się świadkiem przemian społecznych i politycznych. W jego murach mieściły się teatry, muzea, kino, a także prestiżowe instytucje naukowe i biura. W 2007 roku wpisano go do rejestru zabytków, co czyni go najwyższym tego typu obiektem w Polsce. Choć nadal nie brakuje głosów, by go zburzyć, dziś trudno wyobrazić sobie panoramę stolicy bez tego kolosa.