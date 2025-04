Zapomniana perła modernistycznej architektury w Warszawie trafiła do rejestru zabytków

Otoczone zielenią, bez parkanów i z myślą o życiu wspólnotowym - osiedle Zatrasie właśnie trafiło do rejestru zabytków. I choć nie wszyscy mieszkańcy Warszawy potrafią je wskazać na mapie, konserwatorzy nie mają wątpliwości - to ważny dokument architektoniczny swoich czasów i przykład tego, jak modernizm chciał budować lepsze miasto.

Osiedle Zatrasie na warszawskim Żoliborzu projektowano od 1960 roku jako całościowy układ urbanistyczny. Autorem koncepcji był architekt Jacek J. Nowicki, który kierował zespołem planującym nie tylko bloki mieszkalne, ale też układ ulic, pawilonów handlowych, terenów zielonych, szkół i przedszkoli. W założeniu miało to być samowystarczalne "miasto w mieście" - realizacja idei nowoczesnego osiedla dla ludzi.

Kamień węgielny położono w 1962 roku, a budowa trwała dekadę. Pierwsze kolonie wznoszono w technologii wielkoblokowej (gazobeton). Z czasem projektanci i wykonawcy przeszli na technologię wielkopłytową - bardziej efektywną i dostosowaną do unifikacji warszawskiej UW2. To ostatnie oznaczało w praktyce narzucone przez resort budownictwa standardy prefabrykatów: jednolite wymiary elementów, określone typy klatek schodowych, układów mieszkań i technologii wykonania. Miało to ułatwiać projektowanie i przyspieszać budowy w całej Warszawie.