Nie masz paszportu, a musisz lecieć. Rozwiązanie czeka na lotnisku

Tomasz Kromp

Paszport tymczasowy to dokument, który uratował już niejednego podróżującego. Można go wyrobić na kilku lotniskach w Polsce – cały proces zwykle trwa kilkanaście minut. Dzięki temu, w razie nieprzewidzianych okoliczności, takich jak zgubienie dokumentu, można uzyskać szybką pomoc. Jak wyrobić paszport tymczasowy na lotnisku i ile to kosztuje?