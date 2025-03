Wyobraź sobie, że odnajdujesz swoje miejsce na Ziemi na rajskiej wyspie pośrodku Oceanu Spokojnego. Co więcej, jako jej obywatel możesz podróżować bez wizy do 89 krajów świata, wliczając w to Wielką Brytanię, Hong Kong, Singapur czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wszystko to za cenę 105 tys. dolarów (ok. 406 tys. zł). Zgadasz się?

Złoty paszport ma pomóc w ratowaniu wyspy

Ten maleńki wyspiarski kraj nie jest luksusowym resortem wypoczynkowych ani rajem dla elit uciekających przed światem - to Nauru, najmniejsza republika na świecie. Nie ma nawet stolicy. Zaliczana jest do krajów trzeciego świata i walczy o przetrwanie. Wyspa o powierzchni 21,3 km² znajduje się w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Mikronezji. Jej nisko położone brzegi są zagrożone podnoszącym się poziomem morza, sztormami i erozją wybrzeża - czyli efektami spowodowanymi przez zmiany klimatu.

"Złoty paszport" to inicjatywa Nauru, która ma pomóc zgromadzić fundusze na zwalczanie skutków zmian klimatycznych. Państewko liczy, że dzięki temu wygeneruje 5,6 mln dolarów w ciągu pierwszego roku. Sfinansuje to przeniesienie 90% z jej 12,5 tys. mieszkańców na wyżej położone tereny i zbudowanie nowego osiedla, zanim będzie za późno.

To sprawa bezpieczeństwa narodowego

Planowana relokacja mieszkańców i infrastruktury na wyższe tereny to dla Nauru sprawa bezpieczeństwa narodowego. Z powodu niskiego wybrzeża i podnoszącego się poziomu morza część wyspy może być zatopiona. Rząd republiki wystartował z programem Higher Ground Initiative w listopadzie 2024 r. Ma on na celu przeniesienie zagrożonych zalaniem domów i infrastruktury na wyższe poziomy, ale też zwiększenie lokalnej produkcji żywności i odbudowę zdegradowanych siedlisk naturalnych. Nauru chce się przez to stać bardziej samowystarczalne.

"Gdy świat debatuje nad działaniami dla klimatu, my musimy podjąć proaktywne kroki, by zabezpieczyć przyszłość naszego narodu" - powiedział prezydent Nauru, David Adeang. Inicjatywa ze złotym paszportem ma im pomóc. Oferuje ona "nieograniczone podwójne obywatelstwo" i brak wymagań co do minimalnej długości pobytu i liczby wizyt.

Państwo oczekuje, że dzięki programowi zdobędzie 5,6 mln dolarów w ciągu pierwszego roku, a wpływy do budżetu będą stopniowo rosły, osiągając 42 mln dolarów rocznie. To suma, która może stanowić 19% całkowitych dochodów rządu Nauru.

Wyspiarze nie chcą wpuszczać byle kogo

Obywatelstwo na sprzedaż nie jest nowym zjawiskiem i chociaż może przyświecać mu szczytny cel, to wzbudza kontrowersje. Państwa takie jak Dominika używają podobnych programów do finansowania odporności na zmiany klimatyczne. Historia zna jednak przypadki, w których handel paszportami był wykorzystywany w celach przestępczych. W połowie lat 90. próbom sprzedawania obywatelstwa przez Nauru towarzyszył skandal, gdy w 2003 r. aresztowano dwóch podejrzanych terrorystów Al-Ka’idy, mających przy sobie nauruańskie paszporty.

Aby zniwelować ryzyko tym razem, rząd ogłosił bardziej restrykcyjne procedury weryfikacyjne, w tym odrzucanie wniosków osób z kryminalną przeszłością. Złotego paszportu nie kupią też obywatele krajów wysokiego ryzyka, takich jak Rosja czy Korea Północna. "Akceptowane będą tylko osoby najwyższego kalibru, które mogą uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości Nauru" - przekonuje Edward Clark, CEO Higher Ground Initiative.

Najmniejsza republika świata ma problemy

Położone ok. 3000 km na północny wschód od Australii i 42 km na południe od równika, Nauru jest domem dla kilkunastu tysięcy ludzi. Wyspa od lat ma trudność ze znalezieniem trwałego źródła dochodu. Niegdyś bogata w złoża fosforanów,była mocno eksploatowana przez ostatnie dziesięciolecia, przez co 80% wyspy nie nadawało się do zamieszkania. Do tego dochodzi jeszcze wyjątkowa podatność wyspy na zmiany klimatyczne.

Jak twierdzi Tyrone Deiye, badacz z Monash Business School w Australii, który urodził się i wychował w Nauru, 80% powierzchni kraju jest w posiadaniu rdzennej ludności, a wielu z nich, mieszkających blisko brzegów, jest zagrożonych utratą domów. Jego zdaniem ta możliwa strata spowodowana działaniem żywiołów "rozdziera serce".

