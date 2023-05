Spis treści: 01 Watykan. Najmniejsze państwo w Europie

Watykan. Najmniejsze państwo w Europie

Najmniejsze państwo świata jest siedzibą władz Kościoła Katolickiego. Watykan, w którym rezyduje papież, zajmuje zaledwie 0,44 km kw.

Na stałe w Watykanie mieszka około 900 osób, jednak zaledwie połowa z nich może wylegitymować się obywatelstwem tego kraju. Dzieje się tak dlatego, że najmniejsze państwo w Europie podchodzi w specyficzny sposób do tego zagadnienia.

W przeciwieństwie do innych krajów, dzieci nie zyskują obywatelstwa po swoich rodzicach. Osoby, które otrzymują obywatelstwo to:

duchowni,

członkowie Gwardii Szwajcarskiej,

osoby świeckie, które na stałe pracują w Watykanie.

Najmniejszy kraj na świecie nie jest wyłącznie miejscem kultu religijnego. Ma on prawo do wytwarzania i wybijania własnych monet. Działa tutaj również lokalna rozgłośnia radiowa, telewizja, poczta oraz wydawana jest gazeta codzienna - L’Osservatore Romano.

Na terenie Watykanu działa również jedna z najkrótszych sieci kolejowych, która łącznie ma dwa trzystumetrowe odcinki. Warto także zaznaczyć, że jako jedyne państwo, Watykan jest w całości wpisany na listę UNESCO.

Najmniejsze kraje świata

Najmniejszy kraj na świecie to Watykan. Jednak na liście małych państewek znajduje się również sześć innych, równie małych krajów zasługujących na uwagę.

Na drugim miejscu co do wielkości jest Monako o powierzchni 1,95 km kw. Księstwo Monako, bo taka jest pełna nazwa, ma słynną na całym świecie stolicę, Monte Carlo. To najbardziej ekskluzywny kraj na całym świecie. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że w 2014 roku blisko 30% wszystkich mieszkańców było milionerami. Mieszka tam około 32 tysiące osób, jednak zaledwie 1/5 wszystkich mieszkańców to rodowici obywatele. Pozostałą część stanowią bogaci cudzoziemcy, których stać na zakup lub wynajem posiadłości. Na terenie kraju nie ma lotniska, dlatego większość osób podróżuje prywatnymi jachtami. Można także zdecydować się na lot do Nicei we Francji. Brak lotniska nie jest dużym problem, zwłaszcza dla bogaczy. Na terenie kraju funkcjonuje sprawnie działająca flota helikopterów.

Zdjęcie Wieczorny widok na Monako na francuskiej riwierze. / 123RF/PICSEL

Trzecim najmniejszym krajem jest Nauru o powierzchni 21,3 km kw. Mieszka tam niecałe 12 tysięcy osób. Nauru nie ma oficjalnej stolicy, to nieoficjalne stanowisko przypada jednak miastu Yaren. Ciekawostką jest, że kiedyś miano Pierwszej Damy kraju piastowała tam Polka Mirosława Clodumar.

Czwartym co do wielkości krajem na świecie jest Tuvalu o powierzchni 26 km kw., które rozsiane jest łącznie na 9 wyspach. Szacuje się, że mieszka na nich około 11 tysięcy osób. Stolicą kraju jest Vaiaku, za głowę kraju uznaje się tutaj monarchę Wielkiej Brytanii pełniącego funkcję gubernatora generalnego. W kraju tym panują specyficzne relacje pomiędzy rodzeństwem i rodzicami. Ci unikają się wzajemnie. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że średnia wieku wynosi tam około 25 lat.

Zdjęcie San Marino i Rocca Della Guaita, średniowieczny zamek na górze Titano. / 123RF/PICSEL

Piątym najmniejszym państwem na świecie jest San Marino o powierzchni 61,6 km kw. Szacuje się, że kraj ten zamieszkuje około 33 tysięcy osób, z czego 2 tysiące stanowią obcokrajowcy. Co ciekawe, podwójne obywatelstwo jest tam zakazane. Stolicą San Marino jest miasto o tej samej nazwie, a głową państwa są kapitanowie regenci. Warto również dodać, że w kraju nie ma lasów, stacji kolejowych czy lotnisk. Państwo nigdy nie zostało oficjalnie podbite, a ostatni konflikt, w jakim brało udział, miał miejsce w XV wieku. Zdecydowana większość obecnych mieszkańców w dalszym ciągu mieszka w starożytnej części kraju, w tym również w historycznych obiektach.

St. Kitts i Nevis to kolejne państwo wśród tych najmniejszych na świecie. Zajmuje powierzchnię 261 km kw. Kraj zamieszkuje niecałe 56 tysięcy mieszkańców. Głową państwa jest monarcha brytyjski pełniący funkcję gubernatora generalnego. Z kolei siódmym co do wielkości krajem na świecie są słynne Malediwy o powierzchni 300 km². W ich skład wchodzi około 1190 rozsianych po okolicy wysp, na których łącznie mieszka około 360 tysięcy mieszkańców. Jest to również najniżej położony kraj na świecie, gdzie średnia wysokość lądu wynosi 1,5 metra.