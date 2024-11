Spis treści: 01 Różne stolice świata

02 Malutka wyspa na końcu świata - bez stolicy

03 Miasta? Nie ma na to miejsca

Różne stolice świata

Ze stolicami państw bywa różnie i sytuacja, którą mamy w Polsce, wcale nie jest tak powszechna. Jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do dość centralnego modelu, w którym to miasto-stolica jest największe i stanowi siedzibę dla najważniejszych organów - Warszawa jest domem dla parlamentu, rządu, prezydenta, Sądu Najwyższego i tak dalej. Nie w każdym kraju mamy do czynienia z taką sytuacją.

Bo weźmy na przykład Boliwię, w której wyróżnia się dwie stolice - Sucre i La Paz. W pierwszym mieście spotyka się Sąd Najwyższy, ale to w drugim dochodzi do obrad parlamentu. Jeszcze więcej stolic mają w RPA, gdzie istotne funkcje pełni przecież zarówno Kapsztad, jak i Bloemfontein oraz Pretoria. Jest też Nauru - kraj bez stolicy.

Malutka wyspa na końcu świata - bez stolicy

Znalezienie Nauru na mapie może być trudne, głównie z uwagi na jego rozmiar. Państwo liczy sobie nieco ponad 20 kilometrów kwadratowych i jest osamotnioną kropką gdzieś na Pacyfiku. Na szczęście z pomocą przychodzi nam flaga kraju, która przedstawia oceaniczną powierzchnię przeciętą na pół linią - to równik. A nieco poniżej znajdziemy gwiazdę symbolizującą wyspę. To Nauru, położone od równika o trochę ponad 40 kilometrów. Co tam się znajduje?