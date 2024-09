Spis treści: 01 Powstaje nowe państwo

02 Nowy kraj w Europie na terenie Albanii

03 Najmniejszy kraj świata

Powstaje nowe państwo

Rzadko się zdarza, aby na mapie świata pojawiał się nowy kraj. Pamiętam, gdy pojawiła się Czarnogóra i Serbia - cała wiedza geograficzna na temat Bałkanów musiała przejść gruntowny remont. Co ciekawe, tym razem również chodzi o ten region, choć pora skierować się nieco bardziej na południe.

Suwerenne Państwo Zakonu Bektaszytów - taką nazwę może nosić nowe państwo, które być może już wkrótce powstanie na terytorium Albanii. Nie chodzi jednak o żadne ruchy nacjonalistyczne i niepodległościowe. Nowy kraj będzie miał za zadanie promowanie przyjaznej twarzy islamu. Brzmi jak szaleństwo? Niekoniecznie - ale od początku.

Reklama

Nowy kraj w Europie na terenie Albanii

Zacznijmy od tego, że to inicjatywą samej Albanii jest stworzenie nowego kraju na jej terytorium. Rzad z Tirany chce przekształcić działający tam Zakon Bektaszytów w nową mikronację. Ta wywodząca się z sufickiego islamu miałaby propagować jego pokojowe i przyjazne wartości. Mały kraj miałby być otwartym na każdego, bez narzucania mu jakichkolwiek praw czy obyczajów. Nie ma zatem mowy o zasadach ubioru i tym podobnych.

Trwają obecnie prace nad ustanowieniem nowego państwa. Jeżeli tak się stanie, to Suwerenne Państwo Zakonu Bektaszytów otrzyma swój własny kawałek ziemi. Ten będzie mieć powierzchnię ok. 10 hektarów (Watykan ma 44 Ha). Nowe państwo będzie posiadać własną administrację, służby wywiadowcze, paszporty i granice.

Ostatecznie stworzenie nowego państwa jest w interesie Albanii, która chce propagować nie tylko najbardziej liberalny islam, ale też i własny kraj - który właśnie z tym rodzajem wiary jest utożsamiany. Mowa tu o religijnej tolerancji i pokojowym współistnieniu wielu wyznań i narodów.

Celem nowego państwa jest promowanie tolerancyjnej wersji islamu, z której Albania jest dumna. Albania, niewielki kraj na Bałkanach Zachodnich, uratowała żydowskich uchodźców przed nazistami w czasie II wojny światowej i udzieliła schronienia Afgańczykom po dojściu talibów do władzy trzy lata temu. Edi Rama, premier Albanii

Najmniejszy kraj świata

Całkiem możliwe, że będziemy mieć nowy najmniejszy kraj na świecie. I to całkiem niedaleko, bo Albania to przecież nie koniec świata. Ba, na pewno część z was była tam z okazji minionych wakacji. Wychodzi na to, że niedługo będzie można się tam wybrać ponownie i zarobić kolejny magnes na lodówkę, tym razem z najmłodszego i najmniejszego kraju na świecie.

Swoją drogą, Watykan przy tej malutkiej nacji wydaje się być gigantem.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.