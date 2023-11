Rzymskie prawo zabraniało kremacji i grzebania zmarłych na terenie miasta ze względów bezpieczeństwa i higieny. Cmentarze zakładano wzdłuż dróg poza obszarem miejskim. Jednym z nich jest nekropolia przy drodze Via Triumphalis, którą odkryto w 1953 roku podczas budowy parkingu. Kolejne odkrycia dokonane w 2003 roku podczas budowy parkingu odsłoniły odcinek Santa Rosa powiązany później z wcześniejszym znaleziskiem.

Dotychczas wstęp mieli tam wyłącznie naukowcy badający życie i zwyczaje pogrzebowe ówczesnej ludności. Od 17 listopada wstęp mają tam wszyscy turyści, którzy chcą poznać "Życie i śmierć w Rzymie Cezarów", jak brzmi tytuł wystawy.



Reklama

Zdjęcie Nekropolia przy Via Triumphalis / Carole Raddato/CC BY-SA 2.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en) / Wikimedia

Wyjątkowe stanowisko archeologiczne z doskonale zachowanymi obiektami

Cały obszar archeologiczny ma powierzchnię 1000 metrów kwadratowych i położony jest wzdłuż odcinka starożytnej drogi Via Triumphalis, pierwotnie zlokalizowanej za murami miasta. Od strony drogi graniczącej ze Wzgórzem Watykańskim, grobowce rozmieszczone są na kilku tarasach. Krajobraz charakteryzował się dużą różnorodnością grobowców zarówno zbiorowych jak i indywidualnych, rozmieszczonych wzdłuż ścieżek i na placach, często wykorzystywanych do ceremonii związanych z kultem zmarłych w okresie od I do IV wieku naszej ery.

Stanowisko ma dużą wartość archeologiczną, ponieważ odnalezione obiekty zachowały się w bardzo dobrym stanie. Dzięki temu naukowcy mogli dokładnie zbadać praktyki pogrzebowe tamtych czasów. W wielu przypadkach odnajdywano także stele nagrobne z inskrypcjami, które ujawniały nie tylko tożsamość zmarłego, ale także jego zawód i inne szczegóły.

- Zaczynamy dowiadywać się o ludziach, których nie znaliśmy, zwłaszcza o rytuałach, które wydają się bardziej związane z rodziną, sąsiedztwem, miastem lub osobistymi tradycjami niż z oficjalną religią - wyjaśnia w rozmowie z Euro News Leonardo Di Blasi, ekspert z działu starożytnej Grecji i Rzymu Muzeum Watykańskiego.

Przy nagrobku niejakiego Alcimo znaleziono motto "custos de scena teatro pompeiano", co oznacza, że był kustoszem sceny wielkiego teatru w Pompejach i musiał dbać o scenografię. Potwierdzają to znalezione przy nim narzędzia stolarskie, których zapewne używał do konserwacji scen teatralnych. Na innym nagrobku, Nunniusa, zachowały się informacje, że pełnił on obowiązki "saltuariusa", czyli osoby odpowiedzialnej za utrzymanie lasu.



Zdjęcie Nekropolia przy Via Triumphalis / Carole Raddato/CC BY-SA 2.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en) / Wikimedia