Nowatorska technologia daje nadzieję na to, że nawet mniej znane dzieła mogą odzyskać swój dawny wygląd i to w zaledwie kilka godzin. Opracowana przez Alexa Kachkine'a, badacza z Massachusetts Institute of Technology (MIT), łączy sztuczną inteligencję, cyfrową obróbkę obrazu oraz precyzyjny druk na specjalnej folii polimerowej i co istotne, nie ingeruje trwale w oryginał.