Proteza sprzed wieków

Wydaje się, że mężczyźnie za życia amputowano palce, pozostawiając jedynie kciuk. W miejsce ubytków "terminatorowi" natomiast wstawiono protezę wykonaną z żelaza, metali niezależnych i skóry. Wewnątrz znajdowały się resztki materiału przypominający gazę. Prawdopodobnie służyła do amortyzacji miejsca amputacji.

Do wydrążonej protezy dłoni lewej ręki dodano cztery palce. Palce wskazujący, środkowy, serdeczny i mały są indywidualnie uformowane z blachy i są nieruchome. Repliki palców leżą równolegle do siebie, są lekko zakrzywione. Prawdopodobnie proteza wyposażona została w paski do zawiązania na kikucie dłoni. Wyjaśnił dr Walter Irlinger, szef Bawarskiego Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków.

Datowanie radiowęglowe wykazało, że szczątki pochodzą z okresu pomiędzy 1450 a 1620 rokiem. Należały one do mężczyzny w wieku od 30 do 50 lat. Trudno powiedzieć, co przytrafiło się temu człowiekowi, jednak okres ten obfity był w konflikty zbrojne. Mimo że ręka nie robi jakiegoś dużego wrażenia pod względem mechanicznym, to w dalszym ciągu stanowi niezwykłe znalezisko archeologiczne.