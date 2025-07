Europa pełna jest różnorodnych krajobrazów, zabytków i wyjątkowych miejsc, które od lat fascynują podróżników. Od skalistych wybrzeży Portugalii, przez wiekowe szkockie zamki, po starożytne ruiny Grecj i - każdego roku miliony turystów z całego świata odwiedzają europejskie miasta i wsie, by zanurzyć się w lokalnej kulturze, spróbować regionalnej kuchni i odkrywać piękno natury oraz architektury.

Ten quiz to nie tylko okazja do sprawdzenia swojej wiedzy o Europie, ale także inspiracja do przyszłych podróży. Znajdziesz tu pytania o popularne atrakcje, historyczne zabytki i miejsca, które zwykle trafiają na listę miłośników zwiedzania. Zdobędziesz maksymalną liczbę punktów? Sprawdź!