Wakacje przyszłości? Sprawdź, które futurystyczne gadżety już istnieją [QUIZ]

Czy smartfon na wakacjach to szczyt możliwości technologicznych, z jakimi możemy się spotkać w trakcie odpoczynku? Nic bardziej mylnego. Niektóre gadżety mogą was nieźle zdziwić. Spróbujcie odgadnąć, które już istnieją, a które to czysta bujda.