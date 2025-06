"Taniej z Bliskimi" drożeje. Zmiany w ofercie biletów PKP Intercity.

Sprawę nagłośniła w mediach społecznościowych Paulina Matysiak. PKP Intercity bez większego rozgłosu zmieniło zasady oferty "Taniej z Bliskimi. Posłanka Razem stwierdziła, że są to "podwyżki w białych rękawiczkach". Co się zmieniło?

Oferta "Taniej z Bliskimi" uprawnia zakup biletów na pociągi PKP Intercity z 30 proc. zniżką. Dotyczy to grup pasażerów z 2-6 osób. Tak było do dziś, bo wraz z 17 czerwca 2025 r. wprowadzono zmianę w postaci podwyżki .

PKP Intercity w ramach "Taniej z Bliskimi" nadal pozwala zakupić tańsze bilety, ale wysokość zniżki została obniżona do 20 proc . Zmiana dotyczy jednak tylko okresu wakacyjnego do 31 sierpnia 2025 r . Bilety zamawiane na przejazdy po tym terminie będą tańsze o dotychczasowe 30 proc.

Głos w tej sprawie zabrał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który w platformie X udzielił odpowiedzi Paulinie Matysiak. Przedstawiciel resortu wyjaśnia, że jest to podyktowane zwiększenie przychodów PKP Intercity. Po to, aby przewoźnik mógł stać się bardziej konkurencyjny.

Warto dodać, że oferta "Taniej z Bliskimi" została wprowadzona przez PKP Intercity na początku lipca 2022 r. i zastąpiła w wybranych pociągach bilet rodzinny. To nie pierwsza zmiana, bo już półtora roku temu wprowadzono obowiązek zakupu takich biletów z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a od września 2024 r. wydłużono go do 7 dni.