W przyszłym roku planujemy ogłosić przetarg na 26 jednostek w podstawie oraz 20 kolejnych w opcji. To będą pojazdy na prędkość 300-320 km/h, co będzie odwzorowaniem parametrów infrastruktury, jaką planujemy zbudować w ramach CPK. Ten wolumen pojazdów spokojnie zapewni nam pokrycie obsługi "Linii Y"

Wiemy, że będą to pociągi wielosystemowe. Informację przekazał prezes PKP Intercity, Janusz Malinowski. Mają to być składy z opcją wjazdu do Niemiec i na Litwę, ale również do naszych południowych sąsiadów. Poza tym firma liczy w ramach kontraktu na 30-letni okres utrzymania ze strony producenta. Przetarg ma zostać ogłoszony po sfinalizowaniu prac związanych z zakupem wagonów piętowych. Składy będą kupowane w ramach dialogu konkurencyjnego.