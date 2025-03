Bezpieczny nawet podczas trzęsienia ziemi. Japonia prezentuje nową serię Shinkansen

Japonia pokazuje, że ważne są nie tylko osiągi, ale też estetyka. Ta została zapewniona we współpracy z brytyjską firmą konsultingową Tangerine. Wzdłuż boku pociągu ekspresowego przebiega ciągła linia, która zachowuje charakterystyczną estetykę Shinkansen. Zieleń na górze to „Tsugaru green”, a ciemna zieleń na dole to „Evening Elm”. Oba odcienie naśladują naturalny krajobraz, a także góry regionu Tohoku, przez które przejeżdża pociąg ekspresowy w drodze do celu. Odcienie zieleni i niebieskiego będą dominowały także wewnątrz.