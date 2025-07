Już w 2016 roku dostrzeżono obiekt blisko Ziemi o średnicy od 40 do 100 metrów, krążący wokół Słońca w synchronizacji z naszą planetą. Nazwano go Kamo'oalewa i okazało się, że jest to fragment Księżyca. Badania z początku tego roku pokazały, że odkryty w 2024 roku obiekt - tymczasowy satelita Ziemi - o nazwie 2024 PT5 bardziej przypomina Księżyc niż asteroidę.