Według nowych danych z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, prawdopodobieństwo uderzenia w Księżyc wzrosło do za to do 4,3 proc. Kanadyjscy naukowcy przeprowadzili symulacje, z których wynika, że uderzenie może utworzyć krater o średnicy 1 kilometra i wyrzucić w przestrzeń kosmiczną miliony kilogramów księżycowych odłamków, z których część kilka dni później może dotrzeć do Ziemi.