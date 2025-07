Naukowcy z kilku chińskich uniwersytetów i instytutów technologicznych opracowali technologię, która ma pozwolić na wydobywanie wody ukrytej w glebie Księżyca. Mogłaby ona posłużyć do przemiany dwutlenku węgla w tlen i chemikalia na paliwo, co z większyłoby szanse na przetrwanie na Księżycu i jednocześnie pozwoliło uniknąć wyzwań związanych z transportem zasobów z Ziemi .

Może to wydawać się zaskakujące, ale na Księżycu faktycznie jest woda. W ostatnich latach odkryto kilka źródeł wody księżycowej osadzonej w lodzie, który zlokalizowany jest głównie w stale zacienionych kraterach na biegunach Księżyca . A nie brakuje też dowodów, że znaleźć ją można również w innych miejscach np. ziarnach mineralnych.

Chińscy naukowcy opracowali proces, który wykorzystuje aktywność fototermiczną, przekształcając światło w ciepło. Przetestowali tę metodę na próbkach gleby księżycowej z misji Chang'e 5, a także na symulowanych próbkach księżycowych. Technologia fototermiczna jednocześnie wyciągała wodę z próbek i przekształcała CO2 w tlenek węgla (CO) i wodór, składniki, które można wykorzystać do produkcji paliw i tlenu do oddychania przez astronautów.