Nowość w mObywatelu na wybory prezydenckie. Co trzeba wiedzieć?

Już za kilkanaście dni udamy się na wybory prezydenckie i można to zrobić również z aplikacją mObywatel. To oznacza, że nie trzeba będzie legitymować się dowodem osobistym. Zrobimy to telefonem. Co warto wiedzieć o głosowaniu na prezydenta z mObywatelem? W tym roku ma to wyglądać nieco inaczej.