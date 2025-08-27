Koniec przywilejów. Osoby otyłe w samolotach będą musiały zapłacić za drugie miejsce

Bilety lotnicze dla otyłych pasażerów są od lat tematem kontrowersji. Z wielu stron padają argumenty dotyczące dyskryminacji i tolerancji. Jedni protestują przeciw zbyt wąskim - ich zdaniem - fotelom, które nie są przystosowane do pomieszczenia osób plus-size, których wszak na świecie nie brakuje (przykładowo już nawet 75% dorosłych Amerykanów ma nadwagę, a prawie połowa - otyłość). Z drugiej strony pasażerowie siedzący obok osób otyłych nie mogą zająć całego swojego fotela i zmuszeni są do niekomfortowej podróży w ścisku. Czy istnieje proste rozwiązanie tego problemu?

Tania linia lotnicza Southwest Airlines z Dallas w stanie Teksas, jeden z najpopularniejszych przewoźników w Stanach Zjednoczonych, postawiła sprawę jasno. Pasażerowie, którzy wystają na sąsiednie miejsce, będą zobowiązani do zakupu dodatkowego biletu, za który nie będą mogli otrzymać zwrotu pieniędzy (chyba że spełnione zostaną warunki, o których poniżej). To ważna zmiana, bowiem do tej pory linia umożliwiała taki zwrot po dotarciu na lotnisko bądź poproszenie o dodatkowe miejsce bez opłat. Dzięki temu udogodnieniu Southwest cieszył się popularnością wśród pasażerów z nadwagą.

Warto podkreślić, że konieczność wykupienia drugiego miejsca zależy od rozmiaru, a nie wagi ciała pasażera. Linie lotnicze nie mają górnego limitu wagi pasażera - w przeciwieństwie do bagażu podręcznego.

Jaka jest szerokość fotela w samolocie? Trzeba sprawdzić wcześniej

Kiedy ten nowy przepis wejdzie w życie? Pasażerowie mają jeszcze sporo czasu, by zastanowić się, czy na pewno chcą korzystać z usług Southwest Airlines. Amerykański przewoźnik planuje wdrożyć tę zmianę dopiero 27 stycznia 2026 roku. Regulamin nakłada obowiązek wykupienia drugiego miejsca przed podróżą, dlatego warto wcześniej upewnić się, jaka jest szerokość fotela w samolocie.

W samolotach pasażerskich, w klasie ekonomicznej najczęściej fotel ma szerokość ok. 43-46 cm. Lecąc w klasie biznes lub pierwszej fotele mogą mieć już nawet 53-58 cm szerokości, co będzie bardziej komfortowe dla pasażerów z nadwagą - ale też znacząco droższe.

Pasażerowie, których ciało wystaje poza własny fotel (podłokietnik) i zabiera miejsce współpasażerom, z reguły nie będą mogli otrzymać zwrotu za drugi bilet, ale istnieje od tego wyjątek. O taki zwrot można będzie się ubiegać, jeżeli na pokładzie jest przynajmniej jedno wolne miejsce, oba miejsca zostały wykupione w tej samej klasie, a pasażer składa wniosek w terminie do 90 dni od zabukowania.

Dyskryminacja ze względu na wagę w samolocie. W końcu zapanuje równość?

27 stycznia 2026 roku to nieprzypadkowa data tej zmiany. Tego samego dnia Southwest przechodzi z polityki otwartych miejsc do przypisanych miejsc. Oznacza to, że za preferowane miejsca pobierane będą dodatkowe opłaty, wliczając w to miejsca w przedniej części kabiny lub z dodatkową przestrzenią na nogi.

Już teraz można spodziewać się, że zmiana w regulaminie taniej linii lotniczej wywoła oburzenie wśród aktywistów i influencerów plus-size. Już teraz niektórzy z nich twierdzą, że są dyskryminowani ze względu na tuszę i padają ofiarą tzw. fatfobii lub weightismu, gdy muszą podwójnie płacić za to samo, co inni. Szczupli pasażerowie narzekali z kolei, że osoby otyłe mają przywilej bardziej komfortowego podróżowania za darmo. Czy teraz zapanuje równość? Możliwe, ale ludzie i tak będą narzekać. A jako że to Ameryka, to na pewno posypie się trochę pozwów.

