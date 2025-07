Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski potwierdził, że w Polsce doszło do zarażenia wirusem cholery. To pierwszy taki przypadek od sześciu lat. Pacjentka ze Stargardu przebywa obecnie w izolacji na specjalistycznym oddziale zakaźnym w Szczecinie. Obok niej kwarantanną objęto 20 osób . Specjaliści badają możliwe źródła choroby, gdyż pacjentka miała nie przebywać za granicą.

Cholera to infekcja jelit, wywołana bakterią Vibrio cholerae (pol. przecinkowiec cholery) . Może powodować ciężką, wodnistą biegunkę, prowadzącą do szybkiej utraty elektrolitów i odwodnienia, a w skrajnych sytuacjach nawet śmierci.

Bakterie cholery żyją w ciepłej, lekko słonawej i zanieczyszczonej wodzie. Po wypiciu jej lub zjedzeniu żywności, do której przygotowania użyto takiej wody, bakterie przyklejają się do ścian jelita cienkiego. Tam uwalniają toksyny, które powodują biegunkę.

Jak podaje amerykańska agencja Centers for Disease Control and Prevention każdego roku bakteriami cholery zaraża się od 1,3 do 4 milionów ludzi na całym świecie, a od 21 000 do 143 000 osób umiera.