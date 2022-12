Legitymacja rencisty i emeryta w aplikacji mObywatel. Świat cyfrowy zaprasza!

Dawid Szafraniak Technologia

Wraz z początkiem roku do aplikacji mObywatel zawita nowa opcja. Wprowadzona zostanie cyfrowa legitymacja emeryta i rencisty. Tym samym seniorzy będą mogli zastąpić wydawany do tej pory dokument w formie fizycznej przy pomocy aplikacji dostępnej na urządzeniach mobilnych. Wirtualna kopia będzie pozwalała na korzystanie ze zniżek i innych przywilejów na równi ze swoim papierowym odpowiednikiem. To kolejny krok w kierunku cyfryzacji naszych dokumentów.

Zdjęcie Seniorzy w Polsce / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News