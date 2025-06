mObywatel to aplikacja rządowa, która co chwilę wzbogacana jest w nowe funkcje. W drodze jest wiele nowości i o wprowadzeniu kolejnych poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Tym razem są to narzędzia związane z dowodem osobistym. Co umożliwiają?

Dowód osobisty pod kontrolą z aplikacją mObywatel

Pewnie zdarzyło się wam lub komuś z bliskich zgubić dowód osobisty? To przysparza problemy, ale Ministerstwo Cyfryzacji ma na to remedium. W aplikacji mObywatel pojawiły się narzędzia, które pozwalają zachować kontrolę nad dokumentem.

Pierwszą nowością jest usługa Sprawdź dowód. W ten sposób można zweryfikować ważność dokumentu. Nie zawsze o tym pamiętamy, ale z nową opcją informacje są na wyciągnięcie ręki. Następnie mamy narzędzia, które przydadzą się podczas zgubienia plastikowego dowodu.

Jeśli wydaje nam się, że dowód osobisty znajdzie się (bo dla przykładu został w domu), to można go zawiesić. mObywatel pozwala to zrobić na czas maksymalnie 14 dni. W tym okresie można odwiesić zastrzeżenie. Na przykład w momencie, gdy dokument się znajdzie.

W gorszych przypadkach (zniszczenie lub zgubienie dokumentu bez szans na jego odnalezienie) z pomocą przychodzi funkcja trwałego unieważnienia dowodu osobistego, co również można zrobić z poziomu mObywatela. Szybko i wygodnie.

Aplikacja mObywatel z sekcją Załatw sprawę

Warto dodać, że opisane wyżej nowości z aplikacji mObywatel, są częścią większego katalogu o nazwie Załatw sprawę. Resort chce w ten sposób ułatwić dostęp do różnych czynności bez potrzeby wychodzenia z domu. Nowe narzędzia związane z dowodem osobistym to dopiero początek. Z czasem pojawi się tu więcej funkcji. Obecnie jest tam również wniosek o dodatek gazowy.

Wspomniane nowości są dostępne w aplikacji mObywatel począwszy od wersji z numerkiem 4.60. Dotyczy to zarówno platformy na urządzenia z Androidem, jak i iOS. Jeśli nie widzicie nowych usług na własnym telefonie, to zapewne oznacza, że oprogramowanie wymaga aktualizacji, co można zrobić w bardzo prosty sposób.

