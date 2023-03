Elon Musk buduje prywatne miasto w Teksasie. "Wyjęte spod prawa"

Jest ściernisko, ale niebawem będzie San Francisco

Obecnie największym centrum przemysłowym jest Starbase, położone niedaleko Bocha Chica. To w tym miejscu SpaceX buduje rakiety i testuje swój najpotężniejszy pojazd kosmiczny w historii ludzkości, czyli Starship. Na co dzień pracuje tam tysiące pracowników, którzy na miejscu mają wszystko to, co im potrzeba.

Jednak Musk planuje budowę znacznie większego miasta, które w przyszłości może zmienić się w metropolię. Do Teksasu z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej ludzi. Chcą oni robić kariery i znaleźć dobrą pracę. Miliarder zamierza otworzyć nowe przedsięwzięcia. To w nich będą mogli oni znaleźć pracę i jednocześnie sprawią, że miasto będzie się rozrastało.

Snailbrook, czyli legalne narkotyki, prostytucja i hazard?

Na razie nie jest pewne, czy Musk mianuje się burmistrzem nowego przybytku, ale krążą pogłoski, że tak docelowo może się stać. Miliarder wielokrotnie popadał w konflikty z lokalnymi władzami, dlatego może chce stworzyć swój raj na Ziemi, a w zasadzie enklawę, która można być wyjęta spod prawa. Przynajmniej takie plany miał wobec kolonii na Marsie. Być może najpierw zrealizuje ten pomysł na Ziemi.

Musk nie ukrywa, że chciałby stworzyć na Ziemi takie miejsce, w którym będzie można poczuć się prawdziwie wolnym człowiekiem. W takim mieście wszystko ma być legalne, od twardych narkotyków, przez prostytucję, aż po hazard. Wielu jego obserwatorów, w tym również fani, uważają, że będzie to utopia i doprowadzi do ostatecznego upadku szalonego miliardera.