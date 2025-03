Jak poinformowała w memorandum dla pracowników pełniąca obowiązki administratora NASA, Janet Petro, cięcia te są "przemyślanym działaniem, które jest zgodne z priorytetami administracji oraz potrzebami misji NASA" . Zaapelowała do pracowników o "podjęcie wyzwania" w obliczu nadchodzących cięć i podkreśliła, że działania te zostały podjęte w ramach przygotowań do "reorganizacji i redukcji zatrudnienia" wynikających z prezydenckich zarządzeń dotyczących ograniczania wydatków.

Postrzegamy to jako możliwość do przekształcenia naszej siły roboczej, zapewniając zgodność z naszymi ustawowymi zobowiązaniami, a także dostarczając amerykańskim obywatelom skuteczną i wydajną agencję. Wiem, że ta wiadomość jest trudna i każdego z nas może dotknąć w inny sposób. Zmiany o takiej skali nigdy nie są łatwe, ale nasza siła wynika z naszego wspólnego zaangażowania w misję i wspierania się nawzajem

Nie da się jednak ukryć, że są to decyzje czysto polityczne, co jest szczególnie widoczne przy likwidacji biura głównego naukowca. Obecnie stanowisko to zajmuje dr Kate Calvin, która została powołana w styczniu 2022 roku przez ówczesnego administratora NASA, Billa Nelsona, byłego senatora z ramienia Partii Demokratycznej.