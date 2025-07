Chiński wynalazek rozwijany jest przez firmę Norinco . Został zaprezentowany po raz pierwszy na targach obronnych DSA 2024 w Kuala Lumpur w Malezji. Jest to modułowy system bojowy oparty na lekkim podwoziu gąsienicowym, zaprojektowany do autonomicznych operacji w trudnym terenie, takich jak pola bitewne, obszary miejskie czy strefy zaminowane.

Pojazd waży ok. 11 ton, osiąga prędkość do 50 km/h na drodze i do 30 km/h w terenie, z zasięgiem operacyjnym do 200 km dzięki hybrydowemu napędowi dieslowsko-elektrycznemu. Jego konstrukcja pozwala na zdalne sterowanie lub pełną autonomię dzięki sztucznej inteligencji, co minimalizuje ryzyko dla personelu.