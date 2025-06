We wtorek, 18 czerwca 2025 o godzinie 23:00 czasu lokalnego SpaceX wykonywał statyczny test ogniowy swojego nowego Starshipa przed jego 10. planowanym lotem testowym. Ship 36 to prototypowy model wersji Block 2, wyposażony w szereg ulepszeń konstrukcyjnych. Próba "na mokro" z odpaleniem silników zakończyła się jednak porażką. Rakieta po prostu eksplodowała, a wszystko dokładnie widać na nagraniu.

Statyczny test ogniowy polega na uruchomieniu silników przy pełnym ciągu, bez odrywania się od Ziemi. Służy to sprawdzeniu systemów przed planowanym startem. Zwykle trwa to tylko kilka sekund (3-7 sekund w przypadku Falconów), choć czasem ten czas jest wydłużany do kilkunastu lub nawet 20 sekund. Nieraz podczas takiego testu dochodzi do katastrofy. Tak też stało się tym razem. W wyniku anomalii nastąpił potężny wybuch, który mocno uszkodził Starshipa. Na nagraniach widać kłęby dymu i morze ognia - rakieta staje w płomieniach, a jej szczątki wylatują w powietrze.

W wyniku eksplozji doszło do pożaru na poligonie testowym Massey w SpaceX Starbase w Teksasie. "Przez cały czas trwania operacji utrzymywano bezpieczną przestrzeń wokół miejsca, a cały personel jest bezpieczny" - oświadczyła firma. Na miejscu zjawiła się straż pożarna, która rozpoczęła akcję gaśniczą. SpaceX dodaje, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, jednak prosi, aby nie zbliżać się do bazy, dopóki działania zabezpieczające jeszcze trwają.

SpaceX we współpracy ze służbami dopiero ustalają dokładne przyczyny katastrofy z 18 czerwca. Wiadomo już, że do eksplozji Starshipa doszło jeszcze przed rozpoczęciem statycznego testu ogniowego, około pół godziny po rozpoczęciu sekwencji ładowania paliwa. Nie wiadomo dokładnie, jakie zniszczenia to spowodowało w okolicznych budynkach, jednak dla SpaceX to nie pierwszyzna. Jego rakiety wybuchały na poligonie testowym już wielokrotnie. Czy to porażka? Elon Musk może na to patrzeć inaczej - w kategoriach testu. A testy nie zawsze kończą się powodzeniem.