Katastrofa podczas najnowszego testu Starshipa. Lot na Marsa oddala się

Starship to największa w historii i obecnie wykorzystywana na świecie rakieta zbudowana przez firmę Elona Muska. Właśnie wykonała swój 9. lot. Niestety, kolejny raz zakończył się on katastrofą. To wydarzenie było wyjątkowe, ponieważ w teście wykorzystano główny stopień rakiety Super Heavy/Booster, który odbył już wcześniej lot w kosmos i został odzyskany.