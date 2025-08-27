Ludzką żuchwę odkryto na stanowisku archeologicznym w Orozmani, położonym około 100 km na południowy zachód od stolicy Gruzji, Tbilisi. Archeolodzy znaleźli tam również skamieniałości zwierząt, w tym tygrysa szablozębnego, słonia, wilka, jelenia i żyrafy, a także zbiór narzędzi kamiennych.

Rozwiń

Na tym niewielkim stanowisku już wcześniej znaleziono najstarsze szczątki wczesnych ludzi, jakie odkryto dotychczas poza Afryką. W 2022 roku archeolodzy odkryli ząb Homo erectus, czyli jednego z wczesnych gatunków człowieka, przedstawiciela łowców-zbieraczy. Gatunku, który - jak uważają naukowcy - rozpoczął migrację z Afryki około dwóch milionów lat temu. Jeszcze wcześniej w pobliskiej wiosce Dmanisi znaleziono ludzkie czaszki sprzed 1,8 miliona lat.

Badanie szczątków wczesnych ludzi i skamieniałości zwierząt z Orozmani pozwoli nam określić styl życia pierwszych ludzi, którzy zasiedlili Eurazję. Uważamy, że Orozmani może dostarczyć nam ważnych informacji o historii ludzkości

Naukowcy liczą, że dokładne badania kości szczękowej i skamieniałości zwierzęcych mogą być źródłem informacji na temat ewolucji wczesnych ludzi po opuszczeniu Afryki, w tym sposobu ich odżywiania i klimatu, który wówczas panował.

Polacy chcą latać w kosmos. Sławosz Uznański: Każdy kolejny lot jest łatwiejszy Polsat News