Wezwanie do wojska w 2026. Czy kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa?

Co prawda już od ponad 15 lat zasadnicza służba wojskowa jest zawieszona i nie jest prowadzony pobór, ale nie znaczy to, że Wojsko Polskie nie upomni się o obywateli wkraczających w dorosłość. Jeśli w skrzynce znajdziesz list z wezwaniem do wojska ciebie lub twojego dziecka, lepiej go nie ignorować. Osoba wezwana na kwalifikację wojskową ma obowiązek przyjść na badanie w wyznaczonym terminie. Wezwanie musi być dostarczone przynajmniej 7 dni wcześniej.

Niestawienie się na wezwanie na kwalifikację wojskową, o ile nie mamy na to sensownego usprawiedliwienia, grozi grzywną i przymusowym doprowadzeniem na komisję przez policję.

Oprócz wezwanych osób do kwalifikacji wojskowej mogą też dobrowolnie przystąpić osoby dorosłe między 18. a 60. rokiem życia - nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Ochotnicy nie muszą mieć określonych kwalifikacji ani wykształcenia. Kwalifikacja wojskowa polega na przeprowadzeniu badań lekarskich i wywiadu, aby ocenić zdolność do służby wojskowej, przyznając kategorie: A, B, D i E, które określają zdolność do służby.

Kwalifikacja wojskowa w 2026. Jakie roczniki muszą się stawić?

Polacy i Polki z konkretnych roczników i grup zawodowych dostaną wezwanie na kwalifikację wojskową w lutym 2026 roku. W sumie będzie to nawet 235. tys. obywateli. Kto dokładnie? Poszczególne grupy uwzględnia rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.

Mężczyźni urodzeni w 2007 r., czyli kończący 19 lat w 2026 r.

Mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006, którzy jeszcze nie dostali kategorii wojskowej.

Osoby uznane za niezdolne do służby wojskowej w latach 2024-2025, jeśli ten okres niezdolności dobiega końca przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 r.

Osoby, które złożą wniosek o zmianę kategorii wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 r.

Kobiety wykonujące zawody przydatne dla obronności, takie jak diagnostka laboratoryjna, informatyczka, nawigatorka, psycholożka, radiolożka, rehabilitantka, teleinformatyczka czy tłumaczka.

Kobiety urodzone w latach 1999-2007 z kwalifikacjami lub wykształceniem przydatnymi w wojsku, w szczególności studentki i absolwentki kierunków medycznych, morskich, lotniczych i weterynaryjnych.

Osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, bez przyznanej kategorii zdolności, aż do roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Osoby dorosłe (po ukończeniu 18. roku życia), które dobrowolnie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Rekrutacja i kwalifikacja wojskowa kobiet. Jak to wygląda?

Czy kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa dla kobiet? Wezwane na komisję wojskową kobiety mają taki sam obowiązek stawienia się, jak wezwani mężczyźni. Łatwo jednak zauważyć, że tylko określone grupy zawodowe kobiet - a nie całe roczniki jak w przypadku mężczyzn - dostaną wezwanie. Nie oznacza to, że wszyscy pójdą w kamasze jak do 2010 roku. Kwalifikacja ma na celu tylko ocenę zdolności do służby.

Polki mogą wstąpić do Wojska Polskiego dobrowolnie i służyć jako żołnierki zawodowe. O ile nie kształcą się lub nie wykonują istotnych dla obronności zawodów, kobiety w Polsce w czasie pokoju nie są wzywane na kwalifikację wojskową ani nie mają przyznawanej kategorii. Natomiast w czasie wojny Polki nie są objęte powszechnym obowiązkiem walki w odróżnieniu od mężczyzn.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News