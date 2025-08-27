Polska kolej ma się coraz lepiej i dotyczy to również pociągów dalekobieżnych. PKP Intercity wkrótce będzie miało nową konkurencję. Do kraju wchodzi największy prywatny przewoźnik z Czech, czyli RegioJet. Plany związane z ekspansją na naszym rynku ma również Leo Express.

Pociągi Leo Express pojadą z Warszawy do Krakowa

Leo Express obsługuje już w Polsce połączenie z Pragi do Krakowa, ale za kilka miesięcy pociągi jadące tą trasą pojadą jeszcze dalej, bo do Warszawy. Czeski przewoźnik planuje zapewnić takie połączenie już od 1 marca 2026 r.

Polska jest dla Leo Express tradycyjnym rynkiem. Nasi pasażerowie już od niemal 10 lat korzystają z połączeń kolejowych i autobusowych między Krakowem a Pragą oraz z autobusów w kierunku Ukrainy. Teraz spełniamy ich oczekiwania i rozszerzamy naszą ofertę o połączenia krajowe na trasie Kraków – Warszawa

Trasa Warszawa - Kraków - Praga będzie obsługiwana przez niskopodłogowe pociągi Stadler Flirt, które oferują różne udogodnienia. Wśród nich jest internet bezprzewodowy Wi-Fi 5G. Natomiast klienci podróżujący droższymi klasami mogą liczyć na darmowy poczęstunek.

Pasażerowie będą mogli podróżować w wagonach kilku klas. Są to Economy, Economy Plus i Business. Pociągi Leo Express z Warszawy do Pragi mają ruszać od 1 marca o godzinach 7:21 i 22:41. Natomiast ze stolicy Czech odjadą o 12:23 oraz 21:23.

Tanie bilety na pociągi Leo Express i więcej połączeń w Polsce

Przewoźnik zamierza zachęcać do wybrania ich pociągów i w ramach oferty na start szykowane są tanie bilety dla trasy Warszawa - Kraków, które będzie można zakupić już od 9 złotych. Leo Express ma również program lojalnościowy o nazwie Smile Club, który pozwala uzyskać cashback przy zakupie kolejnych biletów w wysokości do 10 proc.

Leo Express zwiększa także intensywność na trasie Kraków - Praga, gdzie będzie jeździć więcej pociągów. Nowe połączenia zostaną wprowadzone wraz z kolejną zmianą rozkładu jazdy (2025/2026), czyli 14 grudnia br.

