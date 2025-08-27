Na terenach zarządzanych przez National Trust pojawiły się tzw. parch marks, czyli wyschnięte ślady roślinności, które zdradzają zarysy ukrytych pod ziemią murów lub innych struktur. Jak podkreśla Met Office, czyli związany z ministerstwem obrony narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii, czerwiec był najgorętszym w historii pomiarów, a opady w całym kraju utrzymywały się poniżej normy. Tym samym ślady - obserwowane od wielu lat, ale ostatnio z coraz większą częstotliwością - są szczególnie wyraźne i zostały zarejestrowane wcześniej niż zwykle.

Choć obserwowaliśmy takie ślady od wielu lat, w ostatnim czasie ich częstotliwość zauważalnie wzrosła - szczególnie w latach 2018 i 2022 - ponieważ zmiany klimatu zwiększają prawdopodobieństwo gorętszej i suchszej pogody wiosną i latem

Mottisfont - krużganki sprzed wieków

W dawnej posiadłości augustianów w Mottisfont, niedaleko Romsey w hrabstwie Hampshire, archeolodzy po raz pierwszy od wieków dostrzegli zarysy krużganków i klasztornych budynków z XIII-XVI wieku. Dawny klasztor, założony w 1201 roku, został rozwiązany przez Henryka VIII w 1536 r., a następnie przekształcony w dom w stylu Tudorów.

Jak podkreśla James Brown, archeolog National Trust, jest to intrygujące spojrzenie na najstarszą historię budynków znanych tutaj w Mottisfont: "Prowadziliśmy pewne badania geofizyczne, ale budynki nigdy nie były odkopywane, więc ich tajemnice pozostają ukryte - chyba że pojawiają się w takich rzadkich momentach, gdy ich zarysy uwidaczniają się na trawnikach".

Fountains Abbey - sala dla setek gości sprzed stuleci

Podobne zjawisko zaobserwowano w Fountains Abbey w hrabstwie North Yorkshire, gdzie suche ślady ujawniły dawną salę gościnną. Jej nawy, wyznaczane przez kolumny, są dziś widoczne na wypalonych fragmentach trawników.

Archeolog Mark Newman dodaje: "Mamy bardzo wyraźny obraz sali gościnnej - budynku, który pokazuje znaczenie gościnności opactwa, jednej z monastycznych powinności naśladujących przykład Chrystusa". Zdaniem badaczy, biorąc pod uwagę średniowieczne realia, sala mogła pomieścić setki osób i jest to dowód, że Fountains Abbey od setek lat przyjmowało licznych gości.

