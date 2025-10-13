Koniec z podjadaniem? Zespół z uniwersytetów w Lipsku i Berlinie, kierowany przez Patricka Scheerera, wykorzystał zaawansowane techniki biologii komórki, mikroskopię fluorescencyjną i obrazowanie trójwymiarowe do zbadania interakcji między MRAP2 i MC4R. Odkryto w ten sposób, jak białko MRAP2 pomaga regulować uczucie głodu w mózgu, oddziałując na receptor mózgowy MC4R.

Działanie białka, które pomaga w uczuciu sytości

W praktyce, jak mówią eksperci, polega to na tym, że MRAP2 pomaga przedostać się MC4R na powierzchnię komórki, dzięki czemu może on wysyłać sygnały o sytości. Mutacje w genie MC4R należą do najczęstszych genetycznych przyczyn ciężkiej otyłości.

- Badania na zwierzętach i ludziach wykazały, że gdy MRAP2 nie funkcjonuje prawidłowo, osoby mogą odczuwać zwiększony apetyt i przyrost masy ciała pomimo normalnego spożycia pokarmu - wyjaśnia dr Mark Kovacs. - Zasadniczo MRAP2 działa jak "hamulec" w układzie odpornościowym. Ten hamulec pomaga mózgowi prawidłowo interpretować zapotrzebowanie na energię i sygnały sytości.

Niektóre leki pomagają w aktywizacji MRAP2

Nie oznacza to, że można go suplementować lub samodzielnie spożywać - jest on kluczową cząsteczką sygnalizacyjną, wytwarzaną przez nasz organizm. Istnieje jednak możliwość aktywowania go poprzez leki. Setmelanotyd tak działa, specyficznie zmniejszając uczucie głodu. Jest on stosowany u pacjentów z niektórymi genetycznymi zespołami otyłości. Zrozumienie roli MRAP2 może doprowadzić do opracowania innych leków, które będą działały lepiej i z mniejszą liczbą skutków ubocznych.

Nie tylko sama otyłość jest problemem

Otyłość nie tylko zwiększa ryzyko chorób metabolicznych - trzykrotnie zwiększa ryzyko demencji w późniejszym wieku. Nadmiar tłuszczu w organizmie powoduje przewlekły stan zapalny, a insulinooporność zmniejsza zdolność mózgu do wykorzystania glukozy, co również wpływa na pamięć.

Niektóre obserwacje sugerują, że utrata masy ciała pomaga poprawić zdrowie mózgu, więc badania nad leczeniem otyłości są potrzebne. Naukowcy chcą teraz skoncentrować się na potwierdzeniu efektów w modelach zwierzęcych i ludzkich, a następnie dalej rozwijać projekt. Ta nauka wciąż jest w początkowej fazie, jednak wszystko wskazuje na to, że przyszłość walki z otyłością leży w mózgu.

- Dzięki tej interdyscyplinarnej i międzynarodowej współpracy badacze wykorzystujący różne podejścia i metody eksperymentalne odkryli ważne fizjologiczne i patofizjologiczne aspekty regulacji apetytu, które mają znaczenie terapeutyczne - powiedziała profesor Heike Biebermann, współautorka badania.

