Mikrobiom to lek przyszłości. Na lata obniża ryzyko cukrzycy i chorób serca

W badaniu przeprowadzonym pięć lat temu 87 młodym dorosłym z otyłością podano kapsułki z "dobrymi" bakteriami jelitowymi skomponowanymi tak, by wspierać zdrowy metabolizm. Po czterech latach u osób, które poddano temu przeszczepowi, odnotowano niższy odsetek tkanki tłuszczowej, mniejszy obwód talii i znacząco lepsze wyniki w zakresie zespołu metabolicznego.

Przeszczep mikrobioty jelitowej (FMT) to terapia przyszłości

Ten ostatni to szczególnie istotny wskaźnik, bo obejmuje m.in. nadciśnienie, podwyższony poziom cukru i lipidów we krwi oraz problemy z cholesterolem. Jak podkreśla dr Wayne Cutfield, endokrynolog z Uniwersytetu w Auckland, zespół metaboliczny podwaja ryzyko zgonu z powodu chorób serca i udaru oraz pięciokrotnie zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2:

To, że pojedyncza terapia FMT tak wyraźnie obniżyła ryzyko i efekt ten utrzymał się przez lata, jest imponujące.

Jedna kapsułka działa długie lata

Analiza obejmowała 55 osób z oryginalnej grupy - 27 przyjęło FMT, a 28 placebo. Masa ciała i BMI pozostały podobne w obu grupach, ale wśród uczestników poddanych transplantacji odnotowano lepsze wyniki zdrowotne. Co ciekawe, część przeszczepionych bakterii była nadal obecna w jelitach badanych cztery lata później, co sugeruje, że trwała modyfikacja mikrobiomu może być możliwa bez konieczności powtarzania procedury.

Wyobraźmy sobie, że możemy zaprogramować nasz mikrobiom tak, by redukował ryzyko chorób, zanim jeszcze się pojawią. To otwiera drogę do nowej generacji probiotyków, które będą celować w konkretne problemy zdrowotne poprzez długotrwałe zmiany w ekosystemie jelitowym

I choć sam mechanizm działania przeszczepu może brzmieć dla części osób odstraszająco, mówimy o naprawdę przełomowej terapii, której potencjał badany jest już w kontekście otyłości, chorób nowotworowych (w tym raka trzustki, o czym pisaliśmy jakiś czas temu), neurologicznych, a nawet procesów starzenia. Najnowsze wyniki dowodzą, że jelita kryją w sobie potężny klucz do zdrowia metabolicznego i mogą stać się fundamentem medycyny przyszłości.

