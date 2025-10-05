Cztery dni fast foodów mogą wystarczyć, by pogorszyć pamięć

Karol Kubak

Karol Kubak

Czy wystarczy kilka dni fast foodów, by mózg zaczął działać gorzej? Najnowsze badania pokazują, że już cztery dni diety bogatej w tłuszcze nasycone wystarczą, aby zaburzyć pracę mózgu i pogorszyć pamięć.

Wysokie spożycie tych produktów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem otyłości
Wysokie spożycie tych produktów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem otyłościPhilip Toscano East News

Naukowcy z Uniwersytetu Karoliny Północnej odkryli, że wystarczy zaledwie kilka dni jedzenia fast foodów, aby mózg zaczął działać inaczej. I to na niekorzyść pamięci. Badanie opublikowane w czasopiśmie Neuron pokazuje, że dieta bogata w tłuszcze nasycone niemal natychmiast zaburza pracę hipokampa, czyli centrum pamięci w mózgu.

Dieta bogata w tłuszcze nasycone niemal natychmiast zaburza pracę hipokampa, czyli centrum pamięci w mózgu.

Fast food a hipokamp

Zespół kierowany przez prof. Juana Songa i dr. Taylora Landry'ego wykazał, że szczególna grupa komórek nerwowych w hipokampie, tzw. interneurony CCK, reaguje bardzo szybko na niezdrową dietę. Już po czterech dniach jedzenia przypominającego zachodni styl żywienia oparty na burgerach, frytkach i tłustych przekąskach, neurony stawały się nadaktywne. Co więcej, badacze powiązali to z zaburzoną zdolnością mózgu do wykorzystywania glukozy, czyli podstawowego źródła energii dla komórek nerwowych.

Zobacz również:

Chipsy to uwielbiana na całym świecie przekąska. Niestety rujnuje nie tylko wagę, ale i zdrowie
Medycyna

Zabierz śmieciowe jedzenie dziecku. Uszkadza rosnący mózg

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

    - Wiedzieliśmy, że dieta i metabolizm mogą wpływać na zdrowie mózgu, ale nie spodziewaliśmy się znaleźć tak specyficznej i wrażliwej grupy komórek (interneuronów CCK w hipokampie) które zostały bezpośrednio zakłócone przez krótkotrwałe wystawienie na działanie diety wysokotłuszczowej - powiedział Juan Song. - Najbardziej zaskoczyło nas to, jak szybko te komórki zmieniały swoją aktywność w odpowiedzi na zmniejszoną dostępność glukozy i jak sama ta zmiana wystarczyła, by upośledzić pamięć - dodał ekspert.

    Pierwsze skutki jeszcze przed przyrostem wagi. Ale jest dobra wiadomość

    Badania na myszach pokazały, że problemy z pamięcią pojawiały się zanim zwierzęta zdążyły przytyć czy rozwinąć symptomy cukrzycy. To oznacza, że mózg reaguje na fast food znacznie szybciej niż ciało. W praktyce może to oznaczać, że regularne sięganie po tłuste przekąski osłabia koncentrację i uczenie się nawet u osób młodych i szczupłych.

    Zobacz również:

    Co robi z mózgiem jeden tłusty posiłek? Efekt widać po kilku godzinach
    Żywność

    Co powiesz na pizzę albo burgera wieczorem? W pakiecie udar i nie tylko

    Karol Kubak
    Karol Kubak

    Co ciekawe, naukowcy zauważyli też, że przywrócenie prawidłowego poziomu glukozy uspokajało nadaktywne neurony i poprawiało funkcje pamięciowe. Już proste interwencje dietetyczne, takie jak okresowe posty, wystarczały, aby przywrócić równowagę w pracy hipokampa.

    Badania trwają, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób neurony wrażliwe na glukozę zaburzają rytmy mózgowe wspierające pamięć. Naukowcy z UNC chcą też sprawdzić, czy zmiana nawyków żywieniowych może realnie chronić pamięć.

    Źródło: UNC School of Medicine
    Publikacja:Taylor Landry, Laura Perrault, David Melville, Zhe Chen, Ya-Dong Li, Ping Dong, W. Todd Farmer, Brent Asrican, Hannah Lee, Libo Zhang, Ryan N. Sheehy, Corina Damian, Thomas Collins, Nehemiah Stewart, E.S. Anton, Juan Song. Targeting glucose-inhibited hippocampal CCK interneurons prevents cognitive impairment in diet-induced obesity. Neuron, 2025; DOI: 10.1016/j.neuron.2025.08.016

    "Wydarzenia": Skarby z epoki żelaza. Niezwykłe odkrycie w TrójmieściePolsat News

    Najnowsze