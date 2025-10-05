Naukowcy z Uniwersytetu Karoliny Północnej odkryli, że wystarczy zaledwie kilka dni jedzenia fast foodów, aby mózg zaczął działać inaczej. I to na niekorzyść pamięci. Badanie opublikowane w czasopiśmie Neuron pokazuje, że dieta bogata w tłuszcze nasycone niemal natychmiast zaburza pracę hipokampa, czyli centrum pamięci w mózgu.

Fast food a hipokamp

Zespół kierowany przez prof. Juana Songa i dr. Taylora Landry'ego wykazał, że szczególna grupa komórek nerwowych w hipokampie, tzw. interneurony CCK, reaguje bardzo szybko na niezdrową dietę. Już po czterech dniach jedzenia przypominającego zachodni styl żywienia oparty na burgerach, frytkach i tłustych przekąskach, neurony stawały się nadaktywne. Co więcej, badacze powiązali to z zaburzoną zdolnością mózgu do wykorzystywania glukozy, czyli podstawowego źródła energii dla komórek nerwowych.

- Wiedzieliśmy, że dieta i metabolizm mogą wpływać na zdrowie mózgu, ale nie spodziewaliśmy się znaleźć tak specyficznej i wrażliwej grupy komórek (interneuronów CCK w hipokampie) które zostały bezpośrednio zakłócone przez krótkotrwałe wystawienie na działanie diety wysokotłuszczowej - powiedział Juan Song. - Najbardziej zaskoczyło nas to, jak szybko te komórki zmieniały swoją aktywność w odpowiedzi na zmniejszoną dostępność glukozy i jak sama ta zmiana wystarczyła, by upośledzić pamięć - dodał ekspert.

Pierwsze skutki jeszcze przed przyrostem wagi. Ale jest dobra wiadomość

Badania na myszach pokazały, że problemy z pamięcią pojawiały się zanim zwierzęta zdążyły przytyć czy rozwinąć symptomy cukrzycy. To oznacza, że mózg reaguje na fast food znacznie szybciej niż ciało. W praktyce może to oznaczać, że regularne sięganie po tłuste przekąski osłabia koncentrację i uczenie się nawet u osób młodych i szczupłych.

Co ciekawe, naukowcy zauważyli też, że przywrócenie prawidłowego poziomu glukozy uspokajało nadaktywne neurony i poprawiało funkcje pamięciowe. Już proste interwencje dietetyczne, takie jak okresowe posty, wystarczały, aby przywrócić równowagę w pracy hipokampa.

Badania trwają, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób neurony wrażliwe na glukozę zaburzają rytmy mózgowe wspierające pamięć. Naukowcy z UNC chcą też sprawdzić, czy zmiana nawyków żywieniowych może realnie chronić pamięć.

Źródło: UNC School of Medicine

Publikacja:Taylor Landry, Laura Perrault, David Melville, Zhe Chen, Ya-Dong Li, Ping Dong, W. Todd Farmer, Brent Asrican, Hannah Lee, Libo Zhang, Ryan N. Sheehy, Corina Damian, Thomas Collins, Nehemiah Stewart, E.S. Anton, Juan Song. Targeting glucose-inhibited hippocampal CCK interneurons prevents cognitive impairment in diet-induced obesity. Neuron, 2025; DOI: 10.1016/j.neuron.2025.08.016

