Chiny toczą z Amerykanami z NASA wyścig o Księżyc i mają bardzo ambitne plany. Państwo Środka jeszcze w tej dekadzie planuje wysłać na Srebrny Glob pierwszych tajkonautów. Pod uwagę bierze się także budowę specjalnej stacji. Dużą rolę w eksploracji mają odegrać roboty.

Chińskie robo-psy polecą na Księżyc

Zespół naukowców z Uniwersytetu Pekińskiego opracował parę robotycznych psów, które stworzono z myślą o eksploracji Księżyca. Chiny wiążą z tymi maszynami duże plany i planują je przeszkolić pod kątem przeszukiwania tuneli oraz jaskiń na Srebrnym Globie.

Tego typu struktury na Księżycu są bardzo ważne pod względem dalszej eksploracji z wykorzystaniem ludzi. Takie zagłębienia mogą chronić człowieka przed wpływem niebezpiecznego promieniowania kosmicznego, a także przed mikrometeorytami i ekstremalnymi temperaturami.

Robo-psy testowane są w prowincji Heilongjiang w północno-wschodnich Chinach. Na miejsce programu pilotażowego wybrano jaskinię przypominającą tunel w pobliżu jeziora Jingbo. Powstała ona w wyniku przepływów lawy i ma przypominać struktury mające występować na Księżycu.

Testowanie wydajności w środowisku jaskini lawowej, podobnym do terenu księżycowego, pozwoliło nam rozwinąć technologię robotów do przyszłej eksploracji kosmosu o kolejny krok

Roboty Chińczyków to "mrówkojad" i "salamandra"

Robo-psy Chińczyków to wyspecjalizowane maszyny, które mają odpowiednie czujniki. Pozwalają one na omijanie przeszkód oraz unikanie zagrożeń. Natomiast dzięki mapom przestrzennym są w stanie korzystać ze szczegółowych modeli otoczenia. Ponadto roboty wyposażono w autonomiczny system nawigacji. Umożliwi to poruszanie się bez potrzeby sterowania przez człowieka.

Pierwszy z robotów to "mrówkojad" i jego nazwa pochodzi od podobieństwa do zwierzenia, co związane jest z długim robotycznym ramieniem. Druga maszyna to "salamandra", która ma odkształcalne elementy ułatwiające ruch w trudnych warunkach.

Wspomniane roboty z pewnością odegrają dużą rolę w eksploracji Księżyca. Na razie nie wiadomo, kiedy Chińczycy planują wysłać je na Srebrny Glob, gdzie następnie zostaną sprawdzone w rzeczywistych warunkach.

