Hematyt został odkryty na Księżycu kilka lat temu i było to dosyć szokujące znalezisko. Powstaje on w wyniku utleniania żelaza, co nazywa się potocznie rdzewieniem. Skąd jednak na Srebrnym Globie znalazł się tlen potrzebny do tego procesu, skoro jego szczątkowa atmosfera nie zawiera tego pierwiastka?

Księżyc ma hematyt na biegunach

Większe ilości hematytu odkryto na biegunach Księżyca. Naukowcy zaczęli szukać odpowiedzi na pytania związane z występowaniem tego związku na Srebrnym Globie. W tym celu przeprowadzono badania laboratoryjne i symulacje.

Przeprowadziliśmy serię eksperymentów z napromieniowaniem tlenem i wodorem, aby symulować procesy na powierzchni Księżyca

Podczas badań naukowcy wybrali minerały bogate w żelazo, które miały odwzorowywać materiały znajdujące się na Księżycu. Były to m.in. piroksen, oliwin, ilmenit, troilit i meteoryt żelazny. Następnie "zbombardowano" je jonami tlenu. Eksperyment wykazał zmiany w przypadku metalicznego żelaza, ilmenitu i troilitu. Jednak najsilniejszy efekt zauważono na pierwszym z wymienionych. Natomiast próby na piroksenie i oliwinie nie przyniosły skutków.

Nasze wyniki eksperymentalne dostarczają mocnych dowodów na to, że hematyt może powstawać na powierzchni Księżyca poprzez napromieniowanie jonami tlenu

Księżyc rdzewieje w wyniku tlenu pochodzącego z Ziemi

Badania wykazały, że hematyt może powstawać na Księżycu w wyniku reakcji z tlenem, ale jest to pierwiastek, który w zasadzie nie występuje w szczątkowej atmosferze Srebrnego Globu. Skąd więc tam się wziął?

Winowajcą jest Ziemia. Księżyc co miesiąc znajduje się po przeciwnej stronie (względem naszego świata) od Słońca. To właśnie wtedy Srebrny Glob jest na linii magnetycznego ogona planety i wiatr słoneczny powoduje, że jony tlenu uderzają w naszego satelitę. Proces może trwać nawet około pięciu dni w miesiącu.

Mapa pokazująca rozmieszczenie hematytu na Księżycu. Shuai Li materiał zewnętrzny

W tym czasie Księżyc jest także mniej bombardowany wodorem, który pochodzi ze Słońca. Stworzone są więc dobre warunki do powstawania hematytu. Ponadto podczas badań próbowano uzyskać efekt odwrotny, czyli odrdzewianie. Eksperymenty pokazały, że wiatr słoneczny nie jest w stanie odwrócić rdzewienia żelaza księżycowego spowodowanego okresowym dopływem tlenu z Ziemi.

Księżycowy hematyt może być powiązany z wodą

Ciekawostką jest również to, że hematyt występuje w największych ilościach w okolicy biegunów Księżyca. Naukowcy wiążą to z obecnością wody, a dokładniej lodu, który ma skrywać się w tych regionach Srebrnego Globu.

NASA ma w planach misję, której celem będzie szukanie oznak lodu w okolicy bieguna południowego Srebrnego Globu. W tym celu stworzono niewielki łazik VIPER i choć jego lot na Księżyc stanął pod znakiem zapytania, tak wiemy, że ostatecznie dojdzie do skutku. Dostarczenie pojazdu powierzono firmie Blue Origin.

