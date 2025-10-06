Tam, gdzie dziś jest piasek i wiatr, kiedyś tętniło życie. Nowe badania Polaków

Ponad osiem tysięcy lat temu w miejscu, które dziś znamy jako jedną z najbardziej suchych pustyń świata, tętniło życie. Na obszarze dzisiejszej Gobi istniały rozległe pojezierza, wokół których gromadziły się grupy łowców i zbieraczy. Tam, gdzie dziś jest pył i wiatr, wówczas rozciągały się zielone doliny, bogate w wodę, zwierzynę i roślinność.

Ślady ludzi nad zaginionymi jeziorami Gobi

Badania prowadzone od 2014 roku przez zespół prof. Mirosława Masojcia z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pokazują, że w rejonie tzw. Krzemiennej Doliny istniały tu liczne paleojeziora już 140 tysięcy lat temu. - To jest najstarsza data, jaką udało nam się uzyskać z osadów jeziornych. Wiemy, że od tego czasu środowisko umożliwiało egzystencję człowieka w tej części pustyni, aż po okres wczesnego i środkowego holocenu - wyjaśnił badacz.

Wyniki, opublikowane w czasopiśmie PLOS One, dotyczą stanowiska na brzegu dawnego jeziora Luulityn Toirom. Polscy naukowcy współpracowali przy nich z geologami z Państwowego Instytutu Geologicznego, archeologami z Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz uczonymi z Mongolskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Edukacyjnego w Ułan Bator.

Klimat sprzyjający życiu

Odkrycia te zmieniają dotychczasowy obraz Gobi. Do tej pory sądzono, że ludzkie osadnictwo mogło rozwijać się tu dopiero w tzw. optimum klimatycznym, czyli 8-5 tysięcy lat temu. Jednak zespół prof. Masojcia dowiódł, że już wcześniej klimat był znacznie wilgotniejszy, a jeziora tworzyły warunki idealne do życia. Wśród znalezisk dominują artefakty kamienne, m.in. z jaspisu - skały o głębokiej, czerwonej barwie. - Badane przez nas miejsce to pozostałość po obozowisku, na którym grupy ludzi posługiwały się przede wszystkim jaspisem. To głęboko czerwona, łupliwa skała, z której wykonywano narzędzia, służące do łowiectwa, ale też do opracowywania materiałów po polowaniu - mówi archeolog.

Naukowcy odkryli tzw. rdzenie i wiórki o długości 5-6 cm, używane jako wkładki w strzałach. Takie obozowiska nie były stałe - mieszkańcy Gobi prowadzili mobilny tryb życia, wędrując między masywami górskimi w poszukiwaniu wody i pożywienia. - Żyli w niewielkich, kilkuosobowych grupach rodzinnych, bądź kilku rodzin wędrujących i żyjących obok siebie - opisuje prof. Masojć.

Z pustyni w góry. Śladami pradawnych uciekinierów

Kiedy klimat się pogarszał, ludzie opuszczali wysychające jeziora i szukali schronienia w górach Ałtaju. Tam archeolodzy odnaleźli ślady ich obecności sprzed 27 tysięcy lat, a także ząb dorosłego mężczyzny datowany na 25 tysięcy lat, najstarsze ludzkie szczątki odkryte w Mongolii. - Społeczności zamieszkujące nad jeziorami, kiedy warunki klimatyczne stawały się uciążliwe, uciekały w tereny wyżynne, które traktowały jako refugia, miejsca schronienia przed trudnym do wytrzymania klimatem - podsumował prof. Masojć.

Źródło: naukawpolsce.pl

